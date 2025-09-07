Još jedan zemljotres pogodio Srbiju

Zemljotres jačine 3,4 stepeni Rihterove skale danas je pogodio Srbiju u 13:39 časova.

Epicentar lociran je nadomak Sokolovica, na oko 7.4906 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.28 i dužine 20.29.

Izveštaji Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra ukazuju da je hipocentar smešten na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

(Pančevac)