Poruka iz Južnog Banata: Želimo mir, stabilnost i napredak Srbije

Stanovnici Južnog Banata po treći put su zajedno sa ostalim građanima Srbije izašli su na ulice da mirnom šetnjom pokažu da žele da se vrate svom mirnom i normalnom životu.

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti i istakao da je večeras na skupovima građana protiv blokada bilo čak 126.399 ljudi.

Kako u svojim izjavama navode, žele da žive mirno, zdravo, dostojanstveno i u zemlji koja im je kao i godinama unazad pružala stabilnost i sigurnost te da su ,izašli na ulice kako bi pokazali da su mir, stabilnost i napredak Srbije jedino što žele.

Građani Srbije još jednom su pokazali kako izgleda pristojna Srbija koja želi samo jedno – napredak svoje zemlje, miran i normalan život bez nasilja na ulicama i terora manjine nad većinom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa građanima pristojne Srbije učestvovao u mirnoj šetnji u Borči kako bi pružio podršku narodu koji želi samo miran i normalan život, bez nasilja i terora manjine nad većinom, kao i napredak Srbije.

Kovin je jedan od 120 gradova u Srbiji u kome su organizovane šetnje za slobodu Srbije.

Kovačica

Pančevo

Bela Crkva

Opovo

Vršac

Plandište

Kikinda

Novi Sad

Zemun

Kać

NIŠ

(Pančevac)