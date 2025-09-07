Poruka iz Južnog Banata: Želimo mir, stabilnost i napredak Srbije
Stanovnici Južnog Banata po treći put su zajedno sa ostalim građanima Srbije izašli su na ulice da mirnom šetnjom pokažu da žele da se vrate svom mirnom i normalnom životu.
Kako u svojim izjavama navode, žele da žive mirno, zdravo, dostojanstveno i u zemlji koja im je kao i godinama unazad pružala stabilnost i sigurnost te da su ,izašli na ulice kako bi pokazali da su mir, stabilnost i napredak Srbije jedino što žele.
Građani Srbije još jednom su pokazali kako izgleda pristojna Srbija koja želi samo jedno – napredak svoje zemlje, miran i normalan život bez nasilja na ulicama i terora manjine nad većinom.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa građanima pristojne Srbije učestvovao u mirnoj šetnji u Borči kako bi pružio podršku narodu koji želi samo miran i normalan život, bez nasilja i terora manjine nad većinom, kao i napredak Srbije.
Kovin je jedan od 120 gradova u Srbiji u kome su organizovane šetnje za slobodu Srbije.
Kovačica
Pančevo
Bela Crkva
Opovo
Vršac
Plandište
Kikinda
Novi Sad
Zemun
View this post on Instagram
Kać
NIŠ
(Pančevac)