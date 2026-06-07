Pet medalja za pančevačku „Spartu“ na masters mitingu u Nišu

Plivačice Plivačkog kluba „Sparta“ iz Pančeva ostvarile su zapažen uspeh na međunarodnom masters plivačkom mitingu „Car Konstantin Masters 2026“, održanom na zatvorenom bazenu Sportskog centra „Čair“ u Nišu. Na takmičenju je učestvovalo 15 klubova iz Bugarske, Mađarske, Rumunije i Srbije sa ukupno 77 takmičara, a dve predstavnice pančevačkog kluba osvojile su tri srebrne i dve bronzane medalje.

Magda Đerfi je u kategoriji od 55 do 59 godina osvojila dve srebrne medalje: na 50 metara kraul (36,99 sekundi) i na 100 metara kraul (1:25,82).

Jasna Bodrožić je u kategoriji od 45 do 49 godina uzela srebro na 50 metara leđno (1:05,34), dok je do dve bronze stigla u disciplinama 50 metara prsno (1:00,73) i 100 metara prsno (2:04,87).

Ovaj uspeh potvrda je posvećenosti takmičarki „Sparte“ koje nastavljaju da nižu rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni.

(Pančevac)