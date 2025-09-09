Opovo: Kreativne radionice za decu nastavile da rade

Nakon kratke letnje pauze u prostorijama Opštinske narodne biblioteke Opovo ponovo se održavaju kreativne radionice za decu koje vode primenjene umetnice Jovana Ugrinov i Olga Reljić.

U okviru projekta „Kreativni klub ONB Opovo“, a pod pokroviteljstvom Pokrajisnkog sekretarijata za kulturu, u subotu je održana 24 ovogodišnja kreativna radionica za decu. Tema je bila izrada posuda od gline, a radionicu je vodila Olga Reljić.

( Glas Opova)