Grad Pančevo na Danima porodice u Perlezu

Grad Pančevo je učestvovao i ove godine na manifestacija „Dani porodice u Srbiji“ na kojoj su zvaničnici poručili da je porodica najvredniji nacionalni resurs, ključna vrednost srpskog društva i temelj budućnosti, a podrška deci i roditeljima prioritet države.

Manifestaciji su u ime Grada Pančeva prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i udruženja žena koji su predstavili pronatalitetne mere koje se sprovode u Pančevu, kao i bogat kulturni i društveni život našeg grada.

U okviru promotivnih aktivnosti, Pančevo je predstavilo primere dobre prakse u podršci roditeljima i deci, što je izazvalo veliko interesovanje posetilaca i predstavnika državnih institucija.

Grad Pančevo je sa ponosom učestvovao u manifestaciji potvrđujući na taj način da je negovanje porodičnih vrednosti i zajedništva ključ za jaču i stabilniju budućnost svih generacija.

„Dane porodice u Srbiji“ organizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u saradnji sa Gradom Zrenjaninom, drugim relevantnim institucijama i lokalnim samoupravama.

(Pančevac)

