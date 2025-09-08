„Dani Vajfetra“ u znaku dobre muzike, energije i emocija

Jubilarni 10. Dani Vajferta završeni su na spektakularan način – vrhunskim nastupom Peđe Jovanovića, koji je priredio nezaboravno veče za sve prisutne!

Trg Đorđa Vajferta bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a energija i emocije ostaće upamćene kao jedan od najlepših trenutaka ovogodišnje manifestacije.

Manifestacija „Dani Vajfetra“ protekla je u znaku dobre muzike i još boljeg piva. Publika je imala i priliku da pogleda nastup mažuretkinja iz studia „Lana „ kao i da posluša lokalne bendove. Posetioci su uživali i u nastupu estradne pevačice Sanje Vučić koja je atmosferu dovela do usijanja.

Dobro pivo i vrhunska muzika obeležili su drugi dan manifestacije „Dani Vajferta“. Veče je dodatno ulepšao energični nastup lokalnog benda „Džigi Bao“, dok su graciozne mažoretkinje iz studija „Lana“ oduševile publiku svojim umećem i elegancijom. Poseban pečat večeri dala je estradna zvezda Sanja Vučić, čiji je nastup zagreao scenu.

(Pančevac)