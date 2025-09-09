Kačarevci su nastavili pobedonosnu seriju u novoj sezoni i pobefom nad ekipom iz Bavaništa ostvarili maksimalan učinak u tri kola. U otvorenoj igri u prvom poluvremenu puleni trenera Darjana Anđelovića imali su nekolikođprilika, ali je samo Nemanja Mladenović uspeo dѕ zatresemrežugolmana Vladimira Stojanovića.

U drugom poluvremenu posle dobre akcije i dodavanja Mladenovića, Stefan Pešovski je iz drugog pokušaja zatresao mrežu. gostujućeg tima. Najlepši pogodaksvoj drugi na meču postigao je Mladenovićkada je ciljao drugi ugao golmana V.Stojanovića i postavio konačan rezultat meča.

Jedinstvo Stević – BSK Bavanište 3:0 (1:0) Kačarevo. Gledalaca: 100. Sudija: Boško Rašković (Pančevo) 7,5. Strelci: Mladenović u 12. i 62, S.Pešovski u 52. minutu. Igrač utakmice: Mladenović. JEDINSTVO STEVIĆ: Ristić 7, Angelovski 7,5, Cvetković 7 (Lazarov 7), Živaljević 7, Bogunović 7, I.Pešovski 7, S.Pešovski 7, Koleski 7,5 (Šalipurović 7), Mladenović 8, Bursać 7 (Denkov 7), Kljajić 7. BSK BAVANIŠTE: V.Stojanović 6,5, Nika 6,5, Aćimović 6 (Ž.Stošić 6), Ivanović 6 (Jelisijević 6), Petrov 6.5, K.Ilić 6 (Jovanović 6), Aleksić 6,5, Antić 6,5, V.Ilić6,5, M. Stojanović 6 (O.Stošić 6).

(Srbijasport)