Dnevni horoskop za 10. septembar: Evo ko će uživati u zasluženom uspehu, a koga čekaju finansijski problemi

Ovan

Posao: Možete očekivati pritisak zbog rokova i neslaganja sa saradnicima oko načina rada. Ako sačuvate smirenost i budete odlučni, krajem sedmice ćete uspeti da nametnete svoje ideje i dobijete priznanje.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o poverenju i osećanjima – partner će želeti veću sigurnost, a na vama je da je pružite. Slobodni mogu upoznati osobu u poslovnom ili društvenom okruženju koja odmah budi snažnu privlačnost, ali priča može da krene burno i sa puno strasti.

Zdravlje: Glavobolje i nervoza mogu biti posledica napetosti, prijala bi vam fizička aktivnost.

Bik

Posao: Očekuje vas stabilan, ali naporan ritam, jer neke kolege mogu pokušati da prebace deo obaveza na vas. Strpljenje i dobra organizacija mogu vam doneti pohvale i jaču poziciju.

Ljubav: Zauzete Bikove očekuje jača emotivna povezanost i razgovori o zajedničkim planovima. Slobodni mogu upoznati osobu kroz prijatelje ili posao, a odnos će se razvijati polako, uz onaj dobro vam poznat osećaj sigurnosti.

Zdravlje: Moguće su tegobe sa probavom, pa se preporučuje umerenost.

Blizanci

Posao: Dinamičan i nepredvidiv dan je pred vama– moguća su česta menjanja planova i nesporazumi u komunikaciji. Ako budete precizni u izražavanju i fleksiblini, izvući ćete korist iz svih tih preokreta.

Ljubav: Zauzete Blizance očekuju nesporazumi zbog brzopletih reči, pa će biti potrebno više strpljenja u razgovorima. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih intelektualno privlači, ali odnos može biti pun oscilacija i promena raspoloženja.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem – izbegavajte stres i previše stimulansa.

Rak

Posao: Možete očekivati pritisak od saradnika i nadređenih, jer će se od vas tražiti da rešavate i ispravljate tuđe greške i propuste. Intuicija će vam pomoći da izbegnete da i vi napravite ozbiljnije greške i pronađete pravo rešenje.

Ljubav: Zauzete očekuje razgovor o osećanjima, kao i potrebi da partner dobije više sigurnosti. Slobodni mogu upoznati osobu koja im budi snažnu emotivnu toplinu, verovatno kroz prijateljski krug ili porodične veze.

Zdravlje: Moguća je oscilacija energije i osetljiv stomak – potreban vam je mir i pravilna ishrana.

Lav

Posao: Očekuje vas napet ritam i moguće neslaganje s autoritetima. Ako pokažete smirenost i odlučnost, uspećete da zadržite kontrolu nad situacijom i dokažete svoju snagu.

Ljubav: Zauzete Lavove očekuju burne rasprave oko zajedničkih planova, ali i pojačana strast koja može doneti pomirenje. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih fascinira, ali ovaj odnos odmah nosi sa sobom intenzitet, snažne mocije, strast i izazove.

Zdravlje: Moguće kardiovaskularne tegobe, čuvajte svoje srce, izbegavajte stres i naprezanje.

Devica

Posao: Možete očekivati da vaša reč i odluke danas budu od velikog značaja. Bićete pod lupom i biće izuzetno važno da budete precizni i jasni jer vam to može doneti priznanje i jaču ulogu.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori u kojima partner može čočekivati više iskrenosti i topline. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih privlači kroz posao ili svakodnevne situacije, ali cela priča može krenuti rezervisano i postepeno što i nije tako loše.

Zdravlje: Moguće su glavobolje i nervna napetost zbog previše obaveza.

Vaga

Posao: Možete očekivati neslaganja u timu i sukobe oko raspodele obaveza. Bićete pod pritiskom da donesete odluke koje utiču i na druge, pa će vaša diplomatičnost biti presudna.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o posvećenosti i ravnoteži u vezi – partner može tražiti više pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu koja im donosi snažnu privlačnost, ali i nemir, pa će sve ići po principu toplo-hladno, nemir – strast.

Zdravlje: Osetljivost u leđima i nogama, potrebno je da pronađete balans između aktivnosti i odmora.

Škorpija

Posao: Očekuje vas prilika da pokažete istrajnost i završite ono što drugi odlažu. Bićete u centru pažnje, a vaša visoka koncentracija može vam doneti i neko priznanje ili nagradu.

Ljubav: Zauzete očekuju ozbiljni razgovori sa partnerom o poverenju i zajedničkoj budućnosti. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih snažno privlači i izaziva jake emocije, ali odnos može biti turbulentan, kao na filmu otprilke.

Zdravlje: Emotivna napetost može uticati na san i imunitet – potreban vam je mir.

Strelac

Posao: Možete očekivati naporan tempo i obaveze koje se gomilaju. Biće neslaganja sa kolegama zbog različitih pristupa, ali vaša energija i optimizam u takvim situacijama mogu prevagnuti.

Ljubav: Zauzete očekuju neslaganja oko planova, pa će biti važno da ne obećavate više nego što možete da ispunite. Slobodni mogu upoznati osobu koja im donosi uzbuđenje i snažnu privlačnost, ali odnos može biti ispunjen neizvesnošću.

Zdravlje: Izbegavajte preterivanja u hrani i piću.

Jarac

Posao: Možete očekivati pritisak i dodatne obaveze koje će testirati vašu disciplinu. Biće trenutaka kada će vam se činiti da stojite u mestu, ali upravo vam vaše čuveno strpljenje i istrajnost donose stabilne rezultate.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o budućnosti i odgovornostima, pa će biti važno da budete iskreni, konkretni i jasni. Slobodni mogu upoznati osobu koja deluje ozbiljno i pouzdano, ali priča može krenuti rezervisano i oprezno.

Zdravlje: Kičma i zglobovi su osetljivi – potreban vam je odmor i lagane vežbe.

Vodolija

Posao: Možete očekivati promene planova i neočekivane odluke koje će zahtevati da se brzo prilagođavate. Ako ostanete dosledni svojim idejama, vaša kreativnost će biti primećena.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o slobodi i granicama u vezi, jer partner može tražiti više pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu koja je drugačija i intrigantna, što im može doneti snažan osećaj privlačnosti.

Zdravlje: Nervni sistem i krvni pritisak mogu biti osetljivi – potrebna vam je relaksacija i to hitno.

Ribe

Posao: Očekuje vas osećaj pritiska zbog tuđih očekivanja, ali vaša intuicija i strpljenje pomoći će vam da izbegnete greške i završite sve na vreme. Možete sada postaviti temelje za nešto dugoročnije.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o poverenju i dubljim emocijama, iskrenost će učvrstiti odnos. Slobodni mogu upoznati osobu koja budi snažnu emotivnu privlačnost, ali i stvara konfuziju, pa će biti potrebno da razluče šta zaista žele.

Zdravlje: Osetljivost na stres i pad energije – prijaće vam mir i lagane aktivnosti.

(astroputnik)