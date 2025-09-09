Direktor TOP-a: „Dani” su simbol dobrog duha i gostoprimstva

Jubilarna 10. manifestacija „Dani Vajferta” dugo je iščekivana i najavljivana. S obzirom na viđeno i doživljeno – s punim pravom! Program je bio bogat, kako muzički, tako i prateći, mnogo ljudi je špartalo centralnim ulicama grada i uživalo ispred glavne bine na Trgu Đorđa Vajferta.

Manifestacija na kojoj su vladali odlično raspoloženje, raznovrsna muzika i vrhunsko pivo ispunila je očekivanja. Za čitaoce našeg sajta svoje utiske je dan posle finalne večeri izneo Srđan Nikolić, direktor Turističke organizacije Pančeva, koja je iznela najveći deo tereta organizacije trodnevne fešte.

Rekao je:

– Manifestacija je još jednom pokazala svoj puni značaj za naš grad i region. Posebno sam ponosan na činjenicu da smo uspeli da okupimo veliki broj posetilaca i ponudimo sadržaje koji čuvaju tradiciju, a istovremeno prate savremene trendove. „Dani Vajferta” nisu samo kulturna i turistička manifestacija – oni su simbol zajedništva, dobrog duha i gostoprimstva Pančeva. Svake godine trudimo se da program bude bogatiji, a odziv građana i gostiju je dokaz da idemo u pravom smeru.

Nikolić je nastavio u dahu:

– Zahvaljujem svima koji su bili deo ove manifestacije i što doprinose da Pančevo postane prepoznatljiva destinacija na turističkoj mapi Srbije. Posebno bih zahvalio svim učesnicima manifestacije na izuzetnoj lojalnosti i profesionalizmu koje su pokazali tokom sva tri „Dana Vajferta”. Njihov odgovoran pristup i posvećenost ulivali su nam sigurnost i omogućili da bez brige uživamo u besprekornom izvođenju programa.

Direktor TOP-a zaključio je rečima da su time potvrdili da „zajednički gradimo odnos zasnovan na poverenju i visokom nivou profesionalizma, a ovakav odnos je primer uspešnog timskog rada i temelj za nastavak zajedničkih projekata u budućnosti”.

O organizaciji desetih „Dana Vajferta” pohvalno su govorili posetioci, kao i svi učesnici, uključujući najpoznatije izvođače. Jedna lepa priča je završena. Čekamo sledeću godinu i novu gradsku manifestaciju na ovom, visokom nivou.

(Pančevac / S. T.)

„Dani Vajferta“ u znaku dobre muzike, energije i emocija