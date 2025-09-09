Vučić: Traženje sankcija protiv svoje zemlje je nedostatak moralnog kredibiliteta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Prva o svim aktuelnim dešavanjima u zemlji.

On je ocenio da je grupa opozicionara koja je od evroparlamentaraca zatražila sankcije zapravo pokazala nedostatak moralnog kredibiliteta, zatražili su urušavanje sopstvene zemlje, a da ništa za nju nisu tražili.

– Je l’ moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda, policajaca i njihove dece, zašto, jer su trpeli brutalne napade svakodnevno na ulicama? To je nedostatak moralnog kredibiliteta. BIo sam siguran da toliko daleko ne mogu da idu. Nikad kao političar nisam tražio uvođenje sankcija protiv ikoga iz naše zemlje. To su stvari koje ne smete da tražite, posebno ne od stranaca, rekao je Vučić.

– Ja mislim da je ovo dobro, da su ljudi mogl ida vide, da im bude potpuno jasno o čemu je reč i o čemu se radi i ako nekome i nije bilo jasno do danas, danas mu je jasno. Nastalo je kao rezultat nemoći i poraza. Ovde da su mogli sami da urade nešto više, da pobede u obojenoj revoluciji organizovanoj spolja, oni bi to uradili. Pošto nisu mogli, zovu velikog brata u pomoć ne bi li konačno mogli nešto da urade.

Inače, izrazio je veliku sreću što je ugostio slavnog glumca Džekija Čena koji će biti ambasador Ekspa 2027, otkrivajući da je u Srbiju stigao i Stiven Sigal.

– Mi smo znali, dogovarali se ali nismo mogli ranije da govorimo da je Džeki Čen jedan od promotera. Neverovatan čovek ogromnog entuzijazma, čudesno je da u tim godinama ima toliko snage. Lepo govori o Srbiji. Danas mu je drago da može da vidi da Beograd i Srbija izgledaju drugačije i da može da pomogne. Vidim da je i Stiven Sigal stigao u Beograd, nevezano sa ovim – rekao je Vučić za TV Prva,

U uzvicima „ubij Srbina“ na utakmici Hrvatska – Crna Gora

„Odlučio predsednik Crne Gore da ne napusti stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga. A mnogo gore od toga je što su radili njihovi mediji posle toga. Očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i ne smete da smetnete s uma šta su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili, jer im ne odgovara snažna i uspešna Srbija, svi njihovi mediji vode svakodnevnu hajku protiv Srbije, nepogrešivo. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali videće 3.000 i onda „masovni protesti“. Oni imaju medijski „firepower“ kojim misle da mogu da tuku nas male i misle da će da slome duh srpskog naroda ali sam shvatio da je i narod u Crnoj Gori dobro ovo razumeo. Srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod.“

O predstojećoj vojnoj paradi – Vojska je najpopularnija institucija od svih u ovoj zemlji. Ozbiljno je napredovala, mnogo smo uložili. Ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali, 10.000 vojnika će učestvovati u tome. To ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu, videćete mdoernu opremu, neka od najmodernijih oružja, oruđa, imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo – rekao je Vučić i dodao: – Ulažemo u vojsku da bismo očuvali mir i da bi nekima bilo jasno da tu nemaju šta da rade.

(Pančevac)