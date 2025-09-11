Mitrović u Šušari: Restauracija vetrenjače prioritet

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović obišla je proteklog vikenda gulašijadu u Šušari, najposećeniju i najbolje organizovanu manifestaciju ovog tipa u vršačkom kraju, na kojoj je učestvovalo više od 50 ekipa i koja je privukla stotine posetilaca.

„Ovakve manifestacije nisu samo gastronomski doživljaj, već i snažan podsticaj za razvoj turizma, naročito lovnog, koji u ovom kraju ima veliki potencijal“, istakla je Mitrović.

Ona je posebno naglasila turistički značaj čuvene vetrenjače iz 19. veka u Šušari, koja predstavlja kulturno-istorijski spomenik i jedinstveno svedočanstvo o načinu života i rada ljudi u prošlosti. Kako je rekla, Grad Vršac će uložiti sve napore da se restauracija vetrenjače završi i da ona postane deo turističke ponude značajne za razvoj ruralnog turizma.

Mitrović je pohvalila meštane Šušare na zalaganju i ljubavi sa kojom uređuju svoje mesto, ističući da zajedničkim snagama Šušara može postati još privlačnija, kako za turiste, tako i za potencijalne investitore.

(Pančevac)