Samoš dobija lepši izgled: Počelo postavljanje znaka imena

13:30

11.09.2025

Printscreen/RTV Kovačica

Na inicijativu Udruženja aktivnih žena Samoša, u ovom mestu započeti su radovi na postavljanju znaka sa imenom Samoš.

Realizaciju ove ideje podržali su i pomogli Mesna zajednica kao i udružene snage meštana, a u ovoj akciji aktivno učestvuju i članice Udruženja aktivnih žena.

Završetak postavljanja znaka planira se uskoro a na ovaj način i Samoš dobija estetsko unapređenje i lepši izgled.

Podsetimo, u prethodnom periodu realizovana je i značajna rekonstrukcija putne infrastrukture u ovom mestu, nasipanje delova ukupno sedam ulica u dužini od 1700 metara.

(RTV Kovačica)

