Jesen u poljoprivrednoj je najlepša! Sada je vreme grožđa

U vinogradarevoj ruci pruženoj iz oblaka zlatan grozd. U jednom zrnu kula od kukuruza, u drugoj čaroban breg, u trećem ravnica majka. U ostalim zrnima, ulice zaspale u podne i poslednje neukroćene gajde, napisao je svojevremeno Vasko Popa o Vršcu.

A u Poljoprivrednoj školi ,,Vršac,, početkom septembra berba i prerada grožđa.

Najlepši deo godine, kada ubiramo sve ono što smo marljivo čuvali i gajili tokom cele godine.

Učenici smera Poljoprivredni tehničar i Prehrambeno biotehnološki tehničar sada imaju časove korelacije gde njihovi smerovi imaju slične planove i programe.

Učenici smera Poljoprivredni tehničar beru grožđe koje su uzgajali tokom godine ali imaju u svom planu programu i primarnu preradu voća i grožđa, dok učenici smera Prehrambeno biotehnološki tehničar u planu i programu imaju preradu voća i grožđa ali i kontrolu kvaliteta.

Ovih dana su zato oni svi zajedno na praksi gde od svojih profesora uče najčuvanije tajne i tehnologije ove proizvodnje…

Jesen u poljoprivrednoj je najlepša….

(Pančevac)