Vlada Srbije prebacuje sredstva Ministarstvu za brigu o porodici

Vlada Srbije donela je odluku da prebaci više 170.000 evra iz budžetske rezerve Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, kako bi se obezbedila sredstva koja nedostaju za Alimentacioni fond.

Ministarstvo će iz budžetske rezerve primiti tačno 20 miliona dinara, odnosno nešto više od 170.000 evra, objavljeno je u Službenom glasniku.

Sredstva se prebacuju “radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za isplatu prava iz Alimentacionog fonda”.

Inače, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je krajem avgusta da je počelo sa isplatom novca iz Alimentacionog fonda.

U pitanju je, podsećamo, fond iz kog bi se sredstva presumeravala na decu do 18. godine života, čiji roditelj, uprkos tome što ga obavezuje odluka suda, ne plaća alimentaciju. Pravo na sredstva imaju deca čiji roditelj dva meseca nije plaćao alimentaciju.

Država isplaćeni novac kasnije prinudno naplaćuje od dužnika pokretanjem izvršnog postupka, iz njegove imovine ili iz primanja. Na taj način, alimentaciju ne mora pokretanjem sudskog postupka da “izvlači” roditelj koji ima starateljstvo nad detetom, što je u najvećem broju slučajeva majka, već država tu obavezu preuzima na sebe.

Kako je objavljeno još pre usvajanja Zakona o fodnu, za njegovo sprovođenje u 2025. godini biće obezbeđeno 500 miliona dinara, odnosno više od četiri miliona evra.

(Nova eonomija)