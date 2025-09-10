Karlos Alkaras ne odustaje od tradicije: Za dva trofeja – dve tetovaže

Karlos Alkaras ne odustaje od tradicije. Osvojio je drugu titulu na Ju-Es openu, šesti gren slem trofej u karijeri i vratio se na broj 1. Ima mnogo razloga za slavlje, a već zna kako će da ovekoveči uspehe u Parizu i Njujorku. Najmlađi broj jedan dodaće još dve tetovaže.

Poznato je da momak rodom iz El Palmara svaki gren slem trijumf voli da zabeleži trajnim tragovima mastila na koži. Prve trofeje na Ju-Es openu, Vimbldonu i Rolan Garosu obeležio je na taj način.

– Za moj prvi gren slem, iz 2022, uradio sam datum na podlaktici. Sada ću verovatno uraditi dve tetovaže, pošto sam se opkladio pred početak turnira. Mislim da je Bruklinski most dobra ideja, i naravno – Kip slobode. Uradiću obe, plus datum, jer ova titula je toliko posebna – istakao je 22-godišnjak u razgovoru za španske medije.

Pored već spomenute tetovaže za premijerni trijumf u Velikoj jabuci, Alkaras je za prvi pehar u čuvenom Ol Ingland klubu 2023. ispod desnog lista uradio tetovažu jagode, naravno uz datum. Istim receptom se služio i kad je 2024. bio na pariskom slemu. Tada je iznad skočnog zgloba leve noge ugravirao Ajfelov toranj, a u intervjuu kasnije otkrio je da je jedva ubedio roditelje da mu dozvole tako nešto.

(Žurnal)