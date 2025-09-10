Održana 7. sednica Skupštine Grada Pančeva

Održana je 7. sednica Skupštine grada Pančeva, na kojoj su odbornici usvojili dnevni red sa više od pedeset tačaka od značaja za funkcionisanje grada, javnih preduzeća, ustanova kulture i uređenje komunalnog sistema na teritoriji Pančeva.

Predsednik Skupštine Tigran Kiš se posebno osvrnuo na pitanje građanske inicijative za obezbeđivanje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, objasnivši razloge zbog kojih ovaj predlog nije uvršten u dnevni red sednice.

„Zakon propisuje jasan rok u kom inicijativa mora biti podneta i overena. U ovom slučaju, inicijativa je podneta po isteku tog roka, čime je izgubila pravno dejstvo i kao takva nije mogla biti predmet razmatranja na sednici Skupštine“, rekao je Tigran Kiš, ističući da je Skupština postupila u skladu sa svim zakonskim procedurama i da ni u jednom trenutku nije obustavljeno ili otežano prikupljanje i overa potpisa građana.

Odbornici su razmatrali i usvojili brojne odluke u vezi sa poslovanjem javnih komunalnih preduzeća, uključujući izmene finansijskih planova, utvrđivanje cena vode, grejanja, sakupljanja i odvoženja otpada, kao i programe rada ustanova kulture za 2026. godinu. Posebna pažnja posvećena je i usvajanju izmena programa regresiranog prevoza za učenike srednjih škola.

Gradonačelnik Aleksandar Stevanović govorio i o Izveštaju o poslovanju privrednog društva „Pantransport“ d.o.o. Pančevo za 2024. godinu, ističući da je Grad nastavio da obezbeđuje stabilan i zakonski uređen javni prevoz.

„Danas imamo odluku koja je u potpunosti u skladu sa zakonima Republike Srbije i koja omogućava da preko 30.000 naših sugrađana ostvari pravo na besplatan ili regresiran prevoz. „Pantransport“ je stabilizovao svoje poslovanje i nastavljamo da radimo na izgradnji nove autobuske stanice, koja je strateški važna za naš grad“, naglasio je gradonačelnik Stevanović.

Usvojeni predlozi odluka na Skupštini su potvrdili opredeljenost obezbeđivanja efikasnog funkcionisanja javnih službi, podrške građanima i daljeg razvoja Pančeva kao uređene lokalne samouprave.

(Pančevac)