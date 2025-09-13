Sportska dešavanja Južni Banat

Kometa iz Vršca proletela do duple krune

Takmičari Streljačkog udruženja Kometa iz Vršca okitili su se „duplom krunom“ na Prvenstvu Srbije pištoljem velikog kalibra domaće proizvodnje, održanom u Beogradu

14:00

13.09.2025

Podeli vest:

Foto: Streljački savez Srbije

Takmičari Streljačkog udruženja Kometa iz Vršca okitili su se „duplom krunom“ na Prvenstvu Srbije pištoljem velikog kalibra domaće proizvodnje, održanom u Beogradu.

Šampionat je na 25-metarskom strelištu Careva ćuprija organizovalo SU „Tokarev“, a na vatrenu liniju izašlo je 70 strelaca.
Pojedinačno zlato osvojio je Stevo Radošević iz Komete, pre svega zahvaljujući tome što je bio ubedljivo najprecizniji u gađanju brzom paljbom. U prvoj polovini takmičenja, iz 20 hitaca preciznom paljbom zabeležio je 158 krugova. U tom trenutku je bio na devetoj poziciji. Zablistao je brzom paljbom, kojom je pogodio 176, za ukupna 334 kruga i ubedljivu pobedu

.
Ekipa Komete, predvođena Radoševićem, skupla je  visokih 927 krugova, pa su Vrščani izuzetno ubedljivim trijumfom odbranili timsku titulu prvaka osvojenu 2024. godine.

Prvenstvo Srbije pištoljem velikog kalibra (20 metaka precizna + 20 brza paljba) – Pojedinačno: 1. Stevo Radošević (Kometa) 334, 2. Milan Matijević (Barajevo) 321, 3. Jugoslav Palinkaš (Kometa) 320… Ekipno: 1. Kometa (Radošević, Palinkaš, Šašić) 927, 2. Soko 2020 818, 3. Barajevo 812…

(Pančevac)

Tagovi

kometa Streljački savez Srbije vršac

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.