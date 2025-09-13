Kometa iz Vršca proletela do duple krune

Takmičari Streljačkog udruženja Kometa iz Vršca okitili su se „duplom krunom“ na Prvenstvu Srbije pištoljem velikog kalibra domaće proizvodnje, održanom u Beogradu

Takmičari Streljačkog udruženja Kometa iz Vršca okitili su se „duplom krunom“ na Prvenstvu Srbije pištoljem velikog kalibra domaće proizvodnje, održanom u Beogradu.

Šampionat je na 25-metarskom strelištu Careva ćuprija organizovalo SU „Tokarev“, a na vatrenu liniju izašlo je 70 strelaca.

Pojedinačno zlato osvojio je Stevo Radošević iz Komete, pre svega zahvaljujući tome što je bio ubedljivo najprecizniji u gađanju brzom paljbom. U prvoj polovini takmičenja, iz 20 hitaca preciznom paljbom zabeležio je 158 krugova. U tom trenutku je bio na devetoj poziciji. Zablistao je brzom paljbom, kojom je pogodio 176, za ukupna 334 kruga i ubedljivu pobedu

.

Ekipa Komete, predvođena Radoševićem, skupla je visokih 927 krugova, pa su Vrščani izuzetno ubedljivim trijumfom odbranili timsku titulu prvaka osvojenu 2024. godine.

Prvenstvo Srbije pištoljem velikog kalibra (20 metaka precizna + 20 brza paljba) – Pojedinačno: 1. Stevo Radošević (Kometa) 334, 2. Milan Matijević (Barajevo) 321, 3. Jugoslav Palinkaš (Kometa) 320… Ekipno: 1. Kometa (Radošević, Palinkaš, Šašić) 927, 2. Soko 2020 818, 3. Barajevo 812…

