Kovačica dobila gas – završena jedna od najvećih investicija u istoriji opštine

Građani opštine Kovačica dobili su mogućnost priključenja domaćinstava i privrednih objekata na distributivnu gasnu mrežu. Time je ostvaren jedan od najznačajnijih i najvrednijih projekata u istoriji opštine, investicija vredna više od 1,6 milijardi dinara, koja će trajno unaprediti kvalitet života građana.

Vest sa građanima prvi je podelio predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički koji je uputio građane na mesne zajednice i sajt opštine Kovačica gde mogu preuzeti potrebnu dokumentaciju. Istakao je ogromno zadovoljstvo što je jedna od najvećih investicija u opštini završena.

Grejanje na gas donosi višestruke koristi – ekološki je prihvatljivije, jeftinije i dugoročno isplativije, pruža stabilnost i sigurnost u snabdevanju, a građanima omogućava čistiji i komforniji način grejanja u poređenju sa čvrstim gorivima. Gasifikacija će doprineti i većoj energetskoj efikasnosti, kao i zaštiti životne sredine.

Građani mogu podnositi zahteve za priključenje. Cena priključka iznosi 91.731 dinar, od čega se 17.400 dinara plaća prilikom potpisivanja ugovora, dok se preostalih 74.331 dinar može otplaćivati na rate – do 35 mesečnih rata.

Potrebna dokumentacija obuhvata:

prepis lista nepokretnosti (ne stariji od 6 meseci)

upotrebnu ili građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju

kopiju plana objekta i parcele

ovlašćenje svih suvlasnika overeno kod notara

kopiju lične karte podnosioca zahteva

katastarski plan parcele

energetsku dozvolu za objekte koji je moraju imati

dokumentaciju u vezi sa postupkom ozakonjenja.

Dokumentacija se predaje u JP „Srbijagas“ RJ „Distribucija“ Pančevo, u ulici Miloša Obrenovića 6, radnim danima od 9 do 12 časova.

Ovim projektom Kovačica staje rame uz rame sa razvijenim opštinama i gradovima u Srbiji.

(Pančevac)