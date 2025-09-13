„Pipač” čuva običaje: Ručno branje kukuruza

Ovo okupljanje imalo je i poseban značaj jer predstavlja završnu pripremu za veliku manifestaciju „Kukuruz, dragulj ravnice“ 27. septembra.

Članovi Udruženja „Pipač” iz Debeljače su organizovali jedinstveno okupljanje posvećeno oživljavanju starog običaja – ručnog branja kukuruza. Na njivama oko sela, u živopisnoj atmosferi ravnice, učesnici su se podsetili kako su nekada domaćini zajedničkim snagama skidali plodove sa oranica, pretvarajući mukotrpan rad u priliku za druženje, pesmu i radost.

Ovo okupljanje imalo je i poseban značaj jer predstavlja završnu pripremu za veliku manifestaciju „Kukuruz, dragulj ravnice“, koja će 27. septembra okupiti brojne ljubitelje tradicije, narodnih običaja i domaćih proizvoda. Pored prikaza starih zanata i igara, posetioci će moći da probaju specijalitete pripremljene od kukuruza, kao i da učestvuju u takmičenjima i radionicama za decu i odrasle.

Kako ističu članovi Udruženja „Pipač“, cilj ovakvih aktivnosti jeste očuvanje kulturnog nasleđa i prenošenje vrednosti koje su generacije negovale – zajedništvo, rad i poštovanje prema prirodi. Upravo kroz ovakve događaje mladi imaju priliku da se upoznaju sa načinom života svojih predaka i da otkriju bogatstvo tradicije Banata.

Manifestacija „Kukuruz, dragulj ravnice“ tako će i ove godine biti više od običnog događaja – postaćе prava svečanost u čast zlatnog ploda ravnice i simbol zajedništva meštana Debeljače.

