Putni pravac Plandište – Vršac zatvoren za saobraćaj tokom vikenda

Odgovorni izvođač radova Strabag DOO obaveštava građane da će se na državnom putu IB18 – u Vršcu (stacionaža puta km 86+182), pružni prelaz na ulazu u Vršac, pristupiti izvođenju urgentnih radova na uređenju putno – pružnog prelaza.

Zbog radova na sanaciji dela pruge prema Rumuniji, putni pravac Plandište – Vršac biće zatovren za saobraćaj u periodu od subote 13.09.2025. godine od 17 časova do nedelje 14.09.2025. godine do 11 časova.

Za vreme izvođenja radova biće obustavljen i drumski i železnički saobraćaj.

Dok traju radovi vozila neće moći da koriste ovaj putno – pružni prelaz, pa će alternativna ruta između Vršca i Plandišta, za vozila iz oba smera, biti preko naseljenog mesta Alibunar.

(Pančevac)