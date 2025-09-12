MUP se hitno oglasio: Čuvajte se “spoofing” poziva

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Republike Srbije beleži sve veći broj slučajeva prevara u kojima građani postaju mete takozvanih “spoofing“ poziva.

– Prevaranti koriste tehnologiju kako bi prikazali tuđi broj telefona, često broj neke institucije, banke ili člana porodice, a u pojedinim slučajevima imitiraju i glas bliskih osoba ili službenika. Cilj im je da od žrtve izvuku novac, šifre ili druge osetljive podatke – navode iz MUP-a.

Kako da se zaštitite?

– Ako vam neko putem telefona traži novac, lozinke ili lične podatke – odmah posumnjajte

– Prekinite poziv i sami pozovite osobu ili instituciju na broj koji već imate sačuvan

– Ne donosite odluke pod pritiskom, koliko god sagovornik delovao ubedljivo.

MUP apeluje na građane da, ukoliko sumnjaju da su bili meta ovakve prevare, odmah obaveste policiju na broj 192 ili u najbližoj stanici.