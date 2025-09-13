Građani protiv blokada danas u 140 mesta širom Srbije

Organizatori iz Centra za društvenu stabilnost ističu da će se okupljanja paralelno održati u oko 140 mesta širom zemlje, a centralni cilj jeste da se pošalje jasna poruka protiv nasilja, haosa i političkih opstrukcija.

Novi veliki skupovi građana pod sloganom “Stop blokadama” održavaju se danas, u 18 sati, a očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi širom Srbije.

Organizatori su pozvali građane da masovno izađu na ulice i obore dosadašnji rekord po broju učesnika, naglašavajući da je vreme da se pokaže jedinstvo i odlučnost naroda.

Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:

Novi Sad, Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke.

Subotica, park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice.

Bačka Topola, ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga.

Mali Iđoš, centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine.

Sombor, Trg Cara Uroša.

Apatin, Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine.

Kula, Lenjinova 11.

Odžaci, Knez Mihailova 18, ispred MZ.

Bač, Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole.

Bačka Palanka, Akademika Milan Kurepe 8.

Bačka Palanka, Uska ulica.

Bački Petrovac, Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije.

Bečej, Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole.

Beočin, Beočinski trg 1, kod sportskog centra.

Temerin, Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine.

Vrbas, Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89.

Srbobran, Trg slobode

Žabalj, Nikole Tesle 45.

Kikinda, Trg ispred gradske kuće.

Čoka, Stari park.

Ada, Trg ispred MZ Mol.

Senta, Gradski, park kod fontane.

Zrenjanin, Ulica Kralja Petra I broj 4.

Nova Crnja, Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja.

Sečanj, ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine.

Žitište, Cara Dušana 15.

Novi Bečej, Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka.

Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog.

Pančevo, Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave.

Kovin, centar grada, na trgu ispred Doma kulture.

Kovačica, Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine.

Bela Crkva, ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine.

Plandište, ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine.

Opovo, centar Opštine.

Sremska Mitrovica, Gradski kej kod Ribolovca.

Priboj, na opštinskom trgu ispred hotela Lim.

Prijepolje, na opštinskom trgu ispred Doma kulture.

Nova Varoš, na platou ispred opštine.

Sjenica, Trg Svetozara Markovića, plato ispred bioskopa.

Knjaževac, ulica Branka Radičevića broj 1, ispred Doma kulture.

Bor, ulica Kralja Petra I 14, ispred Studentskog centra.

Zaječar, ulica Timočke bune 16, plato ispred pozorišta.

Majdanpek, Ulica 28. marta bb.

Kladovo, Ulica 22. septembra broj 4, plato ispred Doma kulture.

Sokobanja, ulica Svetog Save bb, pored male škole na šetalištu.

Leskovac, gradski trg, Trg revolucije.

Paraćin, centar grada kod fontane.

Ćuprija, trg u centru.

Despotovac, ispred Centra za kulturu

Rekovac, ispred zgrade Opštine.

Crna Trava, Trg Milentija Popovića.

Vlasotince, Trg oslobođenja 12, plato ispred opštine.

Bojnik, Trg slobode, centar Bojnika do sportske hale.

Lebane, Cara Dušana 92, pešačka zona ispred NLB Banke.

Medveđa, gradski trg, ulica Kralja Milana broj 36.

Bela Palanka, centar grada, kod Tri Stovne.

Dimitrovgrad, selo Željusa u centru

Babušnica, park u centru.

Niš, Trg Mije Stanimirovića, park kod Apelacionog suda.

Niš, Bulevar Dimitrija Tucovića, hram Sv. Petke preko puta železničke stanice.

Aleksinac, ulica Dušana Trivunca broj 64.

Kuršumlija, ulica Svete Ane, gradski trg.

Žitorađa, ulica Topličkih heroja, ispred zgrade Opštine.

Prokuplje, Trg topličkih junaka.

Blace, plato kod Kulturnog centra.

Vranje, raskrsnica ulica Ive Lole Ribara i Partizanske.

Vladičin Han, park u centru grada, ulica Svetosavska.

Bujanovac, Trg Karađorđa Petrovića.

Trgovište, Trg Kralja Petra 4.

Bosilegrad, Gradski trg ispred Opštine.

Laćarak, kod spomenika.

Šid, Novi Trg kulture.

Stara Pazova, Trg ispred zgrade Opštine.

Ruma, Železnička 31.

Pećinci, Školska br. 7, šetalište.

Inđija, Vojvode Stepe 2, šetalište.

Irig, Ribarski trg.

Zemun, Magistratski trg.

Beograd, Palilula, Borča, Vidovdanski teren.

Beograd, Voždovac, ulica Save Maškovića kod Lidla.

Beograd, MZ Leštane, centar Leštana.

Alibunar, plato ispred Doma kulture.

Smederevo, Centar za kulturu.

Smederevska Palanka, Trg kulture.

Požarevac, ulica Lole Ribara broj 2.

Velika Plana, plato ispred Centra za kulturu.

Veliko Gradište, centar grada.

Petrovac na Mlavi, centar grada.

Kučevo, centar grada.

Žabari, centar grada.

Šabac, ulica Gospodar Jevremova broj 6, plato ispred Gradske uprave.

Koceljeva, ulica Nemanjina broj 1, ispred Doma kulture.

Krupanj, Maršala Tita broj 2, šetalište ispred zgrade opštine.

Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, plato pored zgrade Opštine.

Ljubovija, ulica Vojvode Mišića broj 45, ispred zgrade Opštine.

Ub, glavni gradski trg.

Ljig, glavni gradski trg.

Osečina, Trg braće Nenadić.

Lajkovac, ulica Vuka Karadžića 21, kod sportske hale.

Mionica, Ulica dr Jove Aleksića, plato ispred biblioteke.

Aranđelovac, Zućin parkić.

Topola, Oplenac.

Lapovo, Trg kralja Aleksandra, Njegoševa broj 18.

Rača, ulica Karađorđeva broj 48, plato ispred kulturnog centra.

Batočina, Park pored crkve Presvete Bogorodice.

Kragujevac, ulica dr Živka Topalovića, prostor ispred prostorija MZ Bresnica III.

Knić, Trg Stevana Knićanina, ispred Doma kulture

Raška, Dušanova ulica.

Kruševac, Balkanska 63.

Kraljevo, Trg Jovana Sarića, plato ispred Gradske uprave.

Vrnjačka Banja, ulica Moše Pijade, kod hotela Srbija.

Loznica, šetalište ispred Vukovog doma kulture.

Kosjerić, Olge Grbić 5

Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića.

Čačak, plato ispred Gradske uprave.

Lučani, ulica Jugoslovenske armije broj 5, trg ispred zgrade opštine.

Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića broj 1, trg kod Pošte.

Gornji Milanovac, ulica Vojvode Milana Obrenovića broj 6, plato ispred Doma

kulture.

Požega, Knjaza Miloša 8.

Arilje, Gradski trg, ispred crkve.