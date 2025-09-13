STOP BLOKADAMA – NE DAMO SRBIJU!

Građani Pančeva, Kovačice, Kovina i Opova okupili su se danas na platou ispred Centra za kulturu „Masuka“, kako bi nedvosmisleno poručili da žele mir i da su obični ljudi siti rušenja svih vrednosti. Pokazali su da žele povratak normalnom životu, koji je minorna nasilna manjina uskratila mirnoj i normalnoj većini.

Građani su se okupili i ustali za normalnu i pristojnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak, za dalji razvoj i prosperitet svoje jedine otadžbine, suverene Srbije. Narod je i danas pokazao kako se voli Srbija i da je krajnje vreme da se zaustavi teror manjine nad većinom.

Okupljeni nose zastave Srbije i balone u bojama srpske zastave, kao i transparente na kojima je ispisano „Ne damo Srbiju“, „Građani protiv blokada“, „Hoću da učim“. Učesnici skupa naglašavaju da podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ukazuju da blokade štete Srbiji.

„Blokade moraju da stanu i da svi u Srbiji ujedinjeno vodimo miran život. Ljudi su protiv anarhije, haosa i mržnje, koje donose blokaderi“, jednoglasni su građani.

Skupovi su protekli u prijateljskom, mirnom, porodičnom okruženju. Tokom skupa nije blokirana niti jedna saobraćajnica, niti je ikom uskraćeno pravo na slobodno kretanje i normalan život. Jedino su nesrećni blokaderi, u malom broju, njih desetak, probali da oskrnave narodni skup, ali, naravno, nisu uspeli. Policija je, mirno i odlučno, reagovala i sprečila ih u tom bezumnom činu. Ali, Pančevci nisu mogli da im otćute…

(Pančevac/EPancevo)