Dnevni horoskop za 16. septembar: Pogledajte šta vam zvezde poručuju

Ovan

Posao: Imaćete priliku da pokažete inicijativu, ali uz dodatne zadatke i neočekivane obaveze koje vas mogu opteretiti. Budite oprezni da ne reagujete prenaglo, jer konflikti sa kolegama mogu izmaći kontroli.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o poverenju i ravnoteži u vezi – partner može tražiti da više vremena posvetite njemu. Slobodni mogu upoznati osobu kroz prijatelje ili posao koja ih snažno privlači, ali odnos može odmah krenuti burno.

Zdravlje: Moguća nervna napetost i problemi sa stomakom zbog stresa.

Bik

Posao: Ovaj radni dan vam donosi šansu da istaknete svoje sposobnosti kroz precizan rad, ali i pritisak da preuzmete na sebe odgovornost za tim. Ako ostanete smireni, vaša reč može imati veliku težinu.

Ljubav: Zauzete očekuje potreba da sa partnerom razgovaraju o finansijama ili planovima za budućnost. Slobodni mogu upoznati osobu koja uliva sigurnost, ali i donosi iznenadne obrte u emocijama.

Zdravlje: Osetljivo grlo, obratite pažnju i izbevajte hladne napitke.

Blizanci

Posao: Bićete uvučeni u rasprave i suočavanja, jer će se od vas tražiti jasna odluka. Mogu vas iznenaditi neočekivani obrti u dogovorima. Fleksibilnost će biti vaša prednost.

Ljubav: Zauzete očekuje period nesporazuma – partner može osećati da mu ne poklanjate dovoljno pažnje. Slobodni mogu doživeti poznanstvo kroz komunikaciju ili društvene mreže koje brzo može prerasti u priču punu strasti.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem, mogući su problemi sa spavanjem.

Rak

Posao: Pred vama je dan pun obaveza i unutrašnjeg pritiska da sve završite na vreme. Može biti sukoba sa autoritetima, ali i prilike da pokažete istrajnost.

Ljubav: Zauzete očekuje razgovor o tome koliko su međusobno posvećeni – partner može tražiti više sigurnosti. Slobodni mogu upoznati osobu kroz porodicu ili bliže okruženje koja im donosi osećaj topline i pripadnosti.

Zdravlje: Variranje energije, osetljiv stomak i probava.

Lav

Posao: Možete biti pod pritiskom da donesete brze odluke, a sukobi s kolegama zbog različitih stavova mogu vas iscrpeti. Ako pokažete smirenost, vaša reč će se čuti.

Ljubav: Zauzete očekuju emotivne oscilacije, jer partner može insistirati na iskrenosti i većoj pažnji. Slobodni mogu upoznati osobu koja donosi snažnu privlačnost, ali i nepredvidive obrte u priči.

Zdravlje: Krvni pritisak na udaru, pripazite na nervozu.

Devica

Posao: Bićete u centru dešavanja, a vaša reč i neke odluke mogu imati veliku težinu. Možete očekivati dodatne zadatke, ali i priliku da se istaknete pred autoritetima.

Ljubav: Zauzete očekuje potreba da se razgovara o svakodnevnim obavezama i podeli odgovornosti. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili svakodnevne situacije, što može vrlo lako prerasti u ozbiljnu priču. Uživajte.

Zdravlje: Mogući problemi sa varenjem i glavobolja zbog previše razmišljanja o svemu i svačemu.

Vaga

Posao: Pred vama je naporan dan – možete imati sukobe zbog sujete ili podela obaveza. Potrebno je da pokažete strpljenje i diplomatiju.

Ljubav: Zauzete očekuju rasprave o zajedničkim planovima, ali može da usledi i talas strasti nakon neslaganja. Slobodni mogu upoznati osobu koja donosi snažno uzbuđenje, ali i nestabilnost u vezi.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem – potreban vam je odmor.

Škorpija

Posao: Imaćete priliku da pokažete upornost i rešite ono što drugi izbegavaju. Pritisak će biti velik, ali vaša istrajnost doneće vam i zasluženo priznanje.

Ljubav: Zauzete očekuje razgovor o dubljim emocijama i poverenju – vreme je da otvoreno kažete ono što osećate. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih snažno privlači i ulazi u priču sa puno intenziteta i strasti. Pa to je ono što vam treba.

Zdravlje: Mogući problemi sa spavanjem i iscrpljenost.

Strelac

Posao: Možete očekivati haotičan tempo i obaveze koje će se gomilati. Bićete pod pritiskom da radite više nego što možete, pa pazite da se ne rasipate na više strana odjednom.

Ljubav: Zauzete očekuju neslaganja sa partnerom zbog obećanja koja teško možete da ispunite. Slobodni mogu upoznati osobu koja unosi uzbuđenje i strast, ali odnos može biti pun oscilacija.

Zdravlje: Potrebna je umerenost u svemu.

Jarac

Posao: Dan donosi odgovornost i potrebu da preuzmete dodatne obaveze. Bićete suočeni s testom strpljenja, ali ako istrajete, sledi priznanje.

Ljubav: Zauzete očekuje razgovor o zajedničkim ciljevima i ozbiljnim temama. Slobodni mogu upoznati osobu koja deluje ozbiljno i stabilno, ali priča može krenuti sporo da se odvija, što i nije tako loše.

Zdravlje: Osetljiva kičma i zglobovi – odmor vam je neophodan.

Vodolija

Posao: Možete očekivati iznenadne promene i neočekivane odluke koje će vas naterati da se brzo prilagođavate. Ukoliko budete uporni, vaša kreativnost će biti primećena.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o ličnim slobodama i potrebi za većom ravnotežom. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih intrigira svojom drugačijom energijom, što može prerasti u uzbudljivu priču.

Zdravlje: Nervni sistem i krvni pritisak mogu vam zadavati zdravstvene tegobe – potrebna vam je relaksacija.

Ribe

Posao: Pred vama je dan koji će zahtevati strpljenje, jer ćete morati da završite obaveze koje su drugi ostavili po strani. Bićete možda pod pritiskom, ali vaša intuicija će vas voditi u pravom smeru.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori o poverenju i osećanjima – partner će ožda insistirati na iskrenosti i razumevanju. Slobodni mogu upoznati osobu koja im budi snažnu emotivnu povezanost, ali i stvara konfuziju.

Zdravlje: Pad energije – potreban vam je odmor.

(Astroputnik)