Šah: Remi Opovčana u Pančevu

OPOVO – U 7. kolu Vojvođanske lige – Banat jug, Opovčani su gostovali u Pančevu gde su odigrali meč sa ekipom Svetozar Gligorić, prenosi Glas Opova.
Meč je završen remijem 3:3 i u svih šest partija podeljeni su bodovi.
Opovački šahisti nastupili su u sastavu (po tablama): 1. Goran Vlajković (MK); 2. Radenko Stevanović; Aleksa Opačić (I); 4. Adem Tahirović; 5. Božidar Milić (MK); 6. Marjan Četnik (II).
Rezultati 7. kola: Svetozar Gligorić – Bata Ćosić 3:3; Unirea – Kovačica 3,5:2,5; Bora Kostić – Jabuka 3:3; PAŠK – Progresul 1,5:4,5; Radnički – Alibunar 3,5:2,5
Tabela: 1. Progresul (21) Vlajkovac; 2. Radnički (19) Kovin; 3. Bora Kostć (11) Vršac; 4. Bata Ćosić (11) Opovo; 5. Alibunar (8); 6. Kovačica (8); 7. Unirea (7) Ritiševo; 8. PAŠK (6) Pančevo; 9. Jabuka (5); 10. Svetozar Gligorić (2) Pančevo
(Glas OPova)