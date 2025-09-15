Plesni studio „Balerina“ otvorio 38. Dečiji sajam u Beogradu

U Beogradu, u Savskom parku, počeo je 38. Dečiji sajam, manifestacija koja traje dva dana i okuplja veliki broj učesnika i izlagača.

Ovogodišnji sajam svečano je otvorio Plesni studio „Balerina“ iz Pančeva, koji je svojim raznovrsnim programom oduševio posetioce svih uzrasta.

Publika je imala priliku da uživa u čak 14 koreografija koje su izveli mladi plesači „Balerine“. Na sceni su se smenjivale bajkovite, moderne i disko tačke: Anastasija Veličković predstavila se koreografijama „Šumska vila“ i „Disco“, Danka Stojiljković nastupila je sa „Crvenkapom“ i „Disco freestyle“, Lena Bulovan izvela je „Navijačicu“ i „Disco freestyle“, Mia Mihajlović „Barbi“ i „Disco“, Dunja Miletić „Gimnastičarku“, Rada Halasov „Disco“ i „Elf“, Anđela Čičić sa „Disco“ tačkom, Daria Lazin sa „Disco freestyle“, dok je Dunja Stanišić izvela „Disco“.

Raznovrsan program mladih plesača privukao je pažnju publike i obeležio svečano otvaranje ovogodišnjeg Dečijeg sajma.

Nakon nastupa u Beogradu, članove Plesnog studija „Balerina“ očekuju redovni treninzi i pripreme za Dečiju nedelju, koja će biti održana od 4. oktobra u Pančevu.

(Pančevac/K013)

Gradska uprava Pančevo: Održana obuka za medijatore