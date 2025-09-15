Grad Pančevo: Prijavite kandidate za Novembarsku nagradu

Pozivamo građane Pančeva, pravna lica i organizacije da predlože kandidate za Novembarsku nagradu Grada Pančeva, koja se tradicionalno dodeljuje povodom Dana grada, 8. novembra, saopštio je Grad Pančevo.

„Nagrade se dodeljuju fizičkom ili pravnom licu koje ima prebivalište na teritoriji Grada Pančeva za najvrednija dostignuća u oblastima umetnosti, nauke, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, privrede, medicine, socijalnog i humanitarnog rada. Predlog u pisanoj formi koji sadrži podatke o kandidatu i detaljno obrazloženje o dostignuću ili rezultatima rada za koje se kandidat predlaže, kao i lične podatke predlagača (ime, prezime, adresu, kontakt telefon) dostaviti na pisarnicu Gradskog uslužnog centra (ulaz iz Ulice Petra Drapšina) najkasnije do 15. oktobra 2025. godine“, saopštio je Grad Pančevo.

Kriterijumi za dodeljivanje Novembarske nagrade

Novembarska nagrada Grada Pančeva dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u gradu Pančevu u oblastima umetnosti, nauke, pronalazaštva, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, privrede i doprinosa u akcijama socijalnog i humanitarnog karaktera značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji grada Pančeva i može biti dodeljena pojedincu ili grupi za zajedničko delo.

Pod dostignućem podrazumeva se izuzetno delo u oblasti:

1. umetnosti:

– publikovano delo književnog i prevodilačkog stvarapaštva,

– izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,

– prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,

– izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,

– izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

2. nauke:

– naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,

– pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

3. medicine:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine i zdravstvene zaštite ljudi;

4. arhitekture i urbanizma:

– izuzetno delo u oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,

– urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

5. novinarstva:

– izuzetno ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija, publicističkih radova o temama od značaja za ukupan društveni život Pančeva i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,

– kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Pančeva;

6. obrazovanja:

– izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva grada Pančeva u celini, ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. sporta:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti – članovi sportskih organizacija iz Pančeva, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. privrede:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede u gradu Pančevu;

9. socijalnog i humanitarnog rada:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti u oblasti socijalnog i humanitarnog rada u gradu Pančevu.

(Grad Pančevo)