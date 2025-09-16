Vojni savez usmeren protiv Srbije: Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne i NATO vežbe

U okviru vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine biće održane multinacionalne ili NATO vežbe u različitim oblastima, uključujući sajber i potragu i spasavanje, a očekuje se da plan za njihovo održavanje bude finalizovan u septembru, piše Koha.

Kako je navelo Ministarstvo odbrane Hrvatske u odgovoru za taj portal, vojni savez između Albanije, Hrvatske i Prištine ima za cilj “povećanje interoperabilnosti strana u multinacionalnim ili NATO vežbama u različitim oblastima”.

Dodaje se da će oblici učešća biti određeni nakon zajedničkih razgovora sa stručnjacima.

Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti. Memorandum ostavlja mogućnost pridruživanja i drugih zemalja, a mediji su preneli da je poziv već upućen Bugarskoj.

Najviši predstavnici Srbije istakli su nakon potpisivanja memoranduma u Tirani da njegovo potpisivanje predstavlja kršenje subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja iz 1996. godine, kao i Rezolucije 1244 SB UN. Prema Rezoluciji 1244 SB UN, KFOR je jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji.

