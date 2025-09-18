Ustanova za sport Kovin: Prijavite se za pešačenje na Avali 27. septembra

„Ustanova za sport“ Kovin organizuje u saradnji sa Planinarsko sportskim klubom „Balkan“ iz Beograda pešačenje na Avali.

Manifestacija je otvorenog karaktera i namenjena je svim generacijama, od najmlađih istraživača do iskusnih sredovečnih šetača!

„Provedite kvalitetan dan sa porodicom i prijateljima, udahnite svež vazduh i napunite se pozitivnom energijom u prelepom ambijentu jedne od najomiljenijih beogradskih planina. Cilj akcije je potsticanje zdravih životnih navika i ukazivanje na značaj kretanja na zdravlje čoveka“, navodi organizator.

Manifestacija će se održati u subota 27. septembra. Okupljamo se u 7:30 časova ispred sportske hale Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Kovinu, a polazak za Avalu je planiran do 7:45 časova. Broj učesnika je ograničen, te je neophodno izvršiti prijavu na vreme, a najkasnije do utorka, 23.09.2025. godine, na broj telefona: 064/9382872 Bora Urošev.

Pešačka ruta je pažljivo osmišljena da bude prijatna i savladiva za sve uzraste. Očekuje nas lagana šetnja kroz šumu, uz usputne pauze za odmor, osveženje i uživanje u pogledu.

„Popećemo se do čuvenog Avalskog tornja i spomenika Neznanom junaku, gde ćemo naučiti nešto novo o istoriji ovog mesta. Dužina staze za pešačenje je 7 km. Na pešačenje poneti udobnu, slojevitu odeću i obuću za šetnju (patike ili planinarske cipele), mali ranac sa vodom (minimum 1,5 litar po osobi), užinu, sendviče, voće ili nešto slatko za energiju, kačket ili šešir kao zaštitu od sunca i naravno – puno dobrog raspoloženja“, navodi organizator.

(Pančevac)