POLEN U PANČEVU: Ambrozija najzad pala

Olakšanje za alergičare – posle tri nedelje ambrozija izašla iz crvene doze

U sedmici od 8. do 14. septembra u vazduhu Pančeva detektovane su srednje koncentracije polena ambrozije, rezultati su merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje. Za ovu sedmicu prognoziran je pad koncentracije polena četinara, dok će ostali poleni biti u stagnaciji.

Kritična sezona polinacije ambrozije polako prolazi. Ali po savetu doktorke primarijusa Dubravke Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo, osobe koje su osetljive na polen ove biljke i dalje boravak na otvorenom prostoru treba da planiraju u skladu s polenskom prognozom.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Visoka koncentracija ambrozije