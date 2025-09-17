POLEN U PANČEVU: Ambrozija najzad pala

Gradski muzej Vršac u četvrtak: Mini radionica sa publikom kroz izložbu Paralelni tokovi
12:30
17.09.2025
U sedmici od 8. do 14. septembra u vazduhu Pančeva detektovane su srednje koncentracije polena ambrozije, rezultati su merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje. Za ovu sedmicu prognoziran je pad koncentracije polena četinara, dok će ostali poleni biti u stagnaciji.
Kritična sezona polinacije ambrozije polako prolazi. Ali po savetu doktorke primarijusa Dubravke Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo, osobe koje su osetljive na polen ove biljke i dalje boravak na otvorenom prostoru treba da planiraju u skladu s polenskom prognozom.
(Pančevac)
