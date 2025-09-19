Ako ste se ugojili 5 kilograma i hoćete da smršate: Dr Filgud dao detaljan plan

Doktor Filgud savetuje da pet kilograma viška rešite na ovaj način:

„Čim ustanete obavezno popijte čašu vode, zatim popijte jednu šolju zelenog čaja i idite 30 minuta u brzu šetnju.

Nakon toga lepo jedite bogat doručak, ali bez ugljenih hidrata. Taj doručak neka bude oko 9 sati.

U 12 sati uzmite užinu i to u vidu šake badema.

Ručak je u 15 sati. Za ručak obavezno jedite ugljene hidrate u vidu ili barenog krompira, ili kriške integralnog hleba ili integralne testenine ili integralnog pirinča.

Uz ovo možete da jedete 2 puta nedeljno ribu, 2 puta nedeljno ćuretinu ili junetinu, uz to jedem salatu sa maslinovim uljem. To je idealan obrok za mršavljenje.

Sledeći obrok je u 18 sati, to je večera. Za večeru jedite proteine sa salatom, a posle 18 sati ne jedite ništa.“

(Stil)