Gradska biblioteka: Održan omaž pesniku Dušanu N. Pavloviću-Duci

U Gradskoj biblioteci u Pančevu održan je omaž za poznatog pančevačkog novinara i istaknutog pesnika Dušana N. Pavlovića-Ducu.

Dušan je takođe, pored Milice Aranđelović, idejnog tvorca K.K. ,,Prota Vasa Živković“ iz Pančeva, glavnog osnivača tog udruženja i dugogodišnje predsednice, zajedno sa Marinom Tot, sadašnjom, predsednicom, takođe bio njegov suosnivač, davne 2015.

Veče je proteklo u prijatnoj atmosferi. Evocirali smo sećanja o preminulom kolegi po peru i dobrom čoveku, slušali njegove predivne pesme i saznali šta su njegovi bliski drugari, Milan Milošević i Homonai Išzvan, takođe i kolege po peru, imali da kažu o njemu i njegovom stvaralaštvu – samo sve najbolje. Treba se prisećati takvih ljudi češće. U manifestaciji su učestvovali članovi ,,Prota Vase“: Milica Pantić Košanin, Marina Tot i Milivoje Jovanović.

O Dušanu N. Pavloviću-Duci

Tokom 1972. godine objavio je dve samostalne zbirke pesama, pod naslovima: Obična priča i Sunčani sat, obe u izdanju pančevačkog studentskog lista Trag. Potom je 1976. godine objavio i zbirku pesama u prozi pod naslovom: Svetkovina bilja, u izdanju Književne zajednice Petar Kočić iz Beograda.

Četvrtu zbirku pesama, pod naslovom Književnik, objavio je 1991. godine u izdanju beogradske Promocije, a naredna zbirka se pojavljuje 1996. godine, pod naslovom: I peta polovina jabuke, kao izdanje pančevačkih Tainskih svezaka i beogradskog Praizvornog života. Drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje zbirke pesama pod naslovom Svetkovina izabranog bilja, priredio je 2001. godine u izdanju Beofeniksa, a iste godine je objavio i zbirku pod naslovom Prastari zavetni pev, kod istog izdavača.

Baveći se novinarskim poslom i pesničkim stvaralaštvom, objavljivao je književne kritike i druge priloge iz kulturnog života, uzevši učešće u oko 300 manifestacija (književne večeri, susreti stvaralaca, prigodni skupovi), uključujući i dvadesetak samostalnih književnih nastupa.

Bio je član Udruženja književnika, Jugoslavije, Društva novinara Vojvodine, sekretar Sekcije pisaca Pančeva i potpredsednik Književne omladine Vojvodine, a takođe je aktivno učestvovao i u radu pančevačkog Književnog kluba,, Prota Vasa Živković“. Preminuo je 15. septembra 2018. godine u Pančevu.

(Pančevac)

