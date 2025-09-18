Uređen i čist Vršac dočekuje 67. Berbu grožđa! Besplatno parkiranje tokom Grožđebala

U susret 67. Berbi grožđa, radnici JKP „Drugi oktobar“, Sektora održavanja javnih površina, vredno rade na uređenju našeg voljenog grada. Prilazni putevi su pokošeni, zelene površine uređene u punom sjaju, a cvetne leje svakodnevno dobijaju posebnu pažnju kroz zalivanje i prehranjivanje. Grad sada sija u svojoj punoj lepoti, spreman da dočeka sve goste i sugrađane povodom Grožđebala.

U susrkom trajanja manifestacije očuvala čistoća i urednost grada, radnici Sektora čistoće dežuraće 24 sata dnevno. Svakog jutra grad će blistati svojom besprekornom čistoćom i urednošću.

Za sve posetioce i građane biće postavljeni dodatni kontejneri i posude za otpatke, kao i reciklažna ostrva.

Svim gostima upućujemo srdačnu dobrodošlicu u naš grad. Uživajte u 67. Berbi grožđa, okruženi lepotom, tradicijom, toplinom i čistoćom Vršca!

JKP „Drugi oktobar“ – Parking servis obaveštava javnost da će tokom trajanja Grožđebala, od petka 19. septembra do nedelje 21. septembra, parkiranje u gradu biti besplatno.

Pauk vozilo će biti dežurno tokom ovog perioda, ali će se vozila odnositi samo u hitnim slučajevima, na poziv saobraćajne policije. Redovna naplata parkiranja nastavlja se u ponedeljak, 22. septembra.

(Pančevac)