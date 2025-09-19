Debeljača: 10. bal „Kukuruz, dragulj ravnice“ 27. septembra

U Debeljači su u toku pripreme za jubilarni 10. bal posvećen kukuruzu pod nazivom „Kukuruz, dragulj ravnice“, koji organizuje Udruženje žena „Bulka“. Manifestacija je zakazana za 27. septembar u Domu kulture „Jožef Atila“.

Ulaznice po ceni od 1.500 dinara mogu se nabaviti u prostorijama Udruženja žena „Bulka“ ponedeljkom od 14 do 17 časova, kao i kod Čanki Rozalije na broj telefona 063/408097.

Posetioci će uživati u bogatoj večeri, piću, desertu i kafi, a organizatori obećavaju veselu i prijateljsku atmosferu. Kako podsećaju, bal je nastavak tradicije kada su preci, nakon berbe kukuruza, priređivali slična okupljanja u znak zahvalnosti za dobar rod i uspeh u polju.

Manifestacija „Kukuruz, dragulj ravnice“ neguje običaje i kulturno nasleđe, podsećajući na značaj zajedništva i život na ravnici.

(Pančevac)