Sakule: Još jedan CARP-CUP uspešno održan

Održan je jubilarni peti po redu Karl kup na Tamišu u organizaciji neformalne grupe „Ljubitelji reke Tamiš“. Ovogodišnje druženje i takmičenje je održano u Sakulama, gde ih je i posetila predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, pruživši podršku takmičarima i prisutnim ljubiteljima reke Tamiš.

„Još jedan CARP-CUP je uspešno održan. Ovim putem želim još jednom svima da se zahvalim na prelepom druženju, upoznavanjem novih ljudi i širenju naše ljubavi prema Tamišu koja je iz dana u dan sve šira i veća. Na takmičenju je učestvovalo 27 ekipa. Imali smo nekoliko nerealizovanih ulova (kidanja sistema, spadanja sa udica i slično), ali imali smo i jedan kapitalan ulov na poziciji 22 „C.T. PIJANI ŠARAN“ od 8,360kg. Uslovi si bili idealni, vreme nas je poslužilo, ali ovog puta lukava vodena lisica nije se dala prevariti. Ovim putem se zahvaljujem sudijama: Vladani Stanojev, Dimitriju Rančiću i Darku Igniću. Takođe se zahvaljujem i našim sponzorima bez kojih nijedno takmičenje ne bi moglo biti realizovano, a to su: „CARPOLOGIC“ – generalni sponzor, MELEG BAIT, MS FORMULA, GICA MIX, CARP SYSTEM – R.D. STARI BEGEJ, caffe „COOL“, parketar „Kalmar“, M.K.T. „Gradnja“, predsednici opstine Opovo, Anki Simin Damjanov i predsedniku MZ, Ješin Miloradu koji su mnogo pomogli oko logistike i da ovo takmičenje izgleda i realizuje se ovako. Do sledećeg CARP-CUPA veliki ribolovački pozdrav BISTRO!“, izjavio je organizator Srđan Marinković.

(Naše Opovo)