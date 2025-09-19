Festival jabuka u Crepaji 21. septembra

Na manifestaciji će biti bogat program gde će se predstaviti naši folkloraši, pesnici koji pišu pesme i priče iz Crepaje, udruženja iz cele opštine ali i šire.

Povodom obeležavanja Male Gospojine, u organizaciji Udruženje žena ,,Vidovdan“ iz Crepaje, u toku su pripreme kulturno- gastronomskog i takmičarskog događaja – Festivala jabuka, manifestacija koja će biti održana u nedelju, 21. septembra na Crepajačkim jezerima, sa početkom u 15 časova.

Tradicionalni „Festival jabuka“ u Crepaji ponudiće raznovrstan i bogat program i okupiće više Udruženja žena iz opštine Kovačica i okoline, članove KUD Sveti Sava, đake Osnovne škole ,,Sava Žebeljan“ kao i meštane i goste iz ovog mesta, sa ciljem širenja zajedništva, dobrog druženja, razmenu iskustva i obeležavanja crkvenog praznika u prijatnom, prirodnom ambijentu Crepajačkih jezera.

Kako je osmišljena ovogodišnja manifestacija, pojašnajva Jasmina Višnjički, zamenica predsednice Udruženja žena „Vidovdan“. – Ove godine slavimo mali jubilej od 10 godina manifestacije. Odlučile smo da menjamo lokaciju tako da će ove godine manifestacija biti održana na jezeru. Pokrovitelj manifestacije je opština Kovačica i AP Vojvodina. Suorganizatori je Turistička organizacija opštine sa direktorkom Draganom Latovljev. Na manifestaciji će biti bogat program gde će se predstaviti naši folkloraši, pesnici koji pišu pesme i priče iz Crepaje, udruženja iz cele opštine ali i šire. Takođe prodavaće se jabuke a prisutni će biti i učenici naše osnovne škole. Manifestacija će biti takmičarskog karaktera. Imaćemo četiri kategorije tačnije bira će se najlepši štand, najlepši kolač od jabuke, takmičenje u ljušćenju jabuka i takmičenje u mešenju najtanjeg rezanca, pošto je naš brend crepajački rezanac i želimo da i to iskoristimo da promovišemo.

Prema njenim rečima, članice udruženja se vredno spremaju za ovu manifestaciju koja je več postala prepoznatljiva. Ove vredne žene tokom godine organizuju još tri manifestacije.

-Naše udruženje u toku godine ima četiri manifestacije. 2006 godine smo počele sa Crepajačkom tortom, imamo „Šoljica kafe zove na razgovor“ i to bude kada su gospojinski dani u Crepaji i tada delimo prolaznicima kafu. Treća manifestacija nam je Festival jabuka a četvrta nam je manifestacija „Posna hrana“ koju organizujemo u postu i deci u školi delimo posnu hranu kao nešto humanitarno jer smo mi delom i humanitarna organizacija.

Manifestacija će biti prodajnog karaktera, tako da će posetioci moći i da kupe različite specijalitete od jabuka.

– Želim da pohvalim i svoje udruženja. Članice su se zaista potrudile da uvek budu uz mene i zajedno funkcionišemo lepo. Uvek postoji kompromis između nas i imamo lepu saradnju. Pozivam sve ljude da dođu. Manifestacija će se održati na Malu Gospojinu, 21. septembra, u 15 časova ja Crepajačkom jezeru. Želim da budu naši gosti i da budu učesnici u takmičarskom programu, navela je Višnjički.

(Pančevoinfo)