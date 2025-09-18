Železničar vas zove: Slobodan ulaz na istočnu tribinu za duel sa OFK Beogradom

Železničar će ove subote od 19.30 na domaćem terenu ugostiti OFK Beograd. Uprava kluba potrudila se da ponovo obraduje najvernije navijače.

Da bi ekipa imala vetar u leđa, izabranicima Radomira Kokovića je potreban dvanaesti igrač, pa će tako ulaz na istočnu tribinu za pomenuti meč biti slobodan!

Na taj način uprava kluba želi da se zahvali za lojalnost navijača klubu i učešću u svim akcijama.

Ulaznice za tribinu Istok mogu se preuzeti uz lični dokument, na dan utakmice, na blagajni stadiona, od 17,30 do početka meča. Sezonske karte važe za ovaj meč.

Ulaznice za zapadnu tribinu mogu se kupiti po ceni od 500 dinara i biće dostupne onlajn i na blagajni, po istom principu.

