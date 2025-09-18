Održana kreativna radionica „Stvaramo sami animirani film“

Kreativna radionica „Stvaramo sami animirani film“, namenjena najmlađim ljubiteljima filmske umetnosti, održana je u okviru manifestacije Nedelja ruskog dečijeg filma „Čarobni svet bajki“ u sali Nacionalnog saveta Ruske nacionalne manjine u Pančevu.

Okupljena deca imala su priliku da na zanimljiv i edukativan način upoznaju bogatstvo ruske kulture i tradicije.

Kroz bajku „Sadko“, jednu od najpoznatijih ruskih narodnih pripovesti, učesnici su zajednički osmišljavali scenario, crtali likove, izrađivali scenografiju i korak po korak oživljavali priču u formi kratkog animiranog filma.

Radionicu je vodila iskusna profesorka studija animacije Nadežda Markalova, magistar umetnosti i filmske pedagogije, koja je deci približila proces nastanka crtanog filma – od prvog crteža do završne montaže.

Na taj način, učesnici su ne samo razvijali svoju maštu i kreativnost, već i učili o vrednostima saradnje, upornosti i timskog rada.

„Kroz lik i delo junaka Sadka, deca otkrivaju lepotu ruskih narodnih običaja, pesama i predanja. Smatramo da ovakvi programi doprinose kulturnom povezivanju i negovanju prijateljskih veza između Srbije i Rusije“, istakli su organizatori.

Filmić koji su deca napravila biće prikazan na završnoj svečanosti manifestacije, a publika će imati priliku da uživa u plodovima njihovog maštovitog i vrednog rada.

Ovaj projekat je još jedan dokaz da bajke nisu samo priče za lakše uspavljivanje, već i neiscrpan izvor inspiracije i učenja – naročito onda kada ožive u dečjim rukama.

Rad je protekao u pozitivnoj atmosferi – uz kreativnost dece i stručnost predavača.

Zbog velikog interesovanja, ovakve radionice nastaviće se i ubuduće.

Kreativna radionica održana je uz podršku Fondacije „Ruski mir“, a organizator je Udruženje „Srbija u srcu – Rusija u duši“ iz Opova.

(Pančevac/J. Filipović)

PANČEVO SEDIŠTE SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE: Svi su dobrodošli, naročito ljubitelji knjige i šaha! Ne bave se politikom!

Petropavlovski brzopotezni šahovski turnir odigran uz poruku mira