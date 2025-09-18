Hronika Vesti

Oglasio se MUP: Vozač službenog vozila televizije N1 OBORIO POLICAJCA

22:12

18.09.2025

Podeli vest:

Foto: MUP Srbije

Večeras oko 19 časova u Takovskoj ulici u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je službenim vozilom televizije N1, marke „Škoda Karok“ beogradskih tablica, kojim je upravljao D. N. (1980), zaposlen u ovoj televiziji, povređen policijski službenik.
Do nezgode je došlo kada je vozač automobila oborio službeni motocikl „BMW“, kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku.

Policajac je zadobio povrede noge i prevezen je u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Policija je na mestu događaja, uviđaj je u toku.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Dnevnik (@dnevnik.rs)

Tagovi

Mup N1 nezgoda Policajac

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.