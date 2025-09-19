Vesti Društvo

Isplata socijalnih davanja i naknada za avgust počinje danas

09:15

19.09.2025

printscreen/RTS

Isplata socijalnih davanja i naknada za avgust počinje danas, 19. septembra 2025. godine.
Novac će biti uplaćen za više kategorija socijalnih davanja i naknada za mesec avgust: socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica, za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka, prava iz boračko-invalidske zaštite.

Takođe, kreće isplata i naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust, ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust.

(Pančevac)

