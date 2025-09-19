IZAŠAO „PANČEVAC”: Novo, novije, najnovije

U SUSRET GROŽĐEBALU: Vršački vinari posetiocima darovali najbolja vina iz svojih podruma
Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue
12:31
19.09.2025
Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 19. septembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: „Karavan roditeljstva” bio u Pančevu; zbog čega se se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave; da li su vinogradari zadovoljni rodom; kako profesor Bojan Tirmenštajn doživljava muziku…
„Pančevac” piše o mestima na kojima smo proveli leto, o vojsci i šta ona nudi, telefonskim prevarama… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…
U listu postoje stalne rubrike. Jedna od njih je „I to je Pančevo” na završnoj strani: tri fotke, tri potpisa. Evo prve i prvog:
Rastegljivi
Nekada nam je lastiš isuviše rastegljiv.
Opušteno dopuštamo svašta.
Da nam se penju na glavu.
Pa čak i da ne silaze sa nje.
Lakonski tada odgovaramo, čisto i jezgrovito.
A smetnuli smo s uma da smo u startu olabavili.
Onda nas niko ne shvata ozbiljno.
Sami smo od sebe napravili kreature.
(Pančevac / S. T.)
