IZAŠAO „PANČEVAC”: Novo, novije, najnovije

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 19. septembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: „Karavan roditeljstva” bio u Pančevu; zbog čega se se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave; da li su vinogradari zadovoljni rodom; kako profesor Bojan Tirmenštajn doživljava muziku…

„Pančevac” piše o mestima na kojima smo proveli leto, o vojsci i šta ona nudi, telefonskim prevarama… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U listu postoje stalne rubrike. Jedna od njih je „I to je Pančevo” na završnoj strani: tri fotke, tri potpisa. Evo prve i prvog:

Rastegljivi

Nekada nam je lastiš isuviše rastegljiv.

Opušteno dopuštamo svašta.

Da nam se penju na glavu.

Pa čak i da ne silaze sa nje.

Lakonski tada odgovaramo, čisto i jezgrovito.

A smetnuli smo s uma da smo u startu olabavili.

Onda nas niko ne shvata ozbiljno.

Sami smo od sebe napravili kreature.

