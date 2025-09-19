Ovo su pravila za posetioce parade: Evo ko neće smeti da prisustvuje „Snazi jedinstva“

Svi posetioci velike vojne parade „Snaga jedinstva“, na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu, moćiće u subotu da dođu na prostor izvođenja parade od 8.30 časova, odnosno dva i po sata pre početka.

Ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra „Ušće“ prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i Zemuna. U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima.

Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru posetilaca, a zbog bezbednosti građana neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugim osobama. Pristup neće biti omogućen ni osobama pod uticajem alkohola ili opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

Ulaz je slobodan za punoletne građane i maloletnike uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca iz bezbednosnih razloga.

