U SUSRET GROŽĐEBALU: Vršački vinari posetiocima darovali najbolja vina iz svojih podruma

Na platou kod Crkvice na Vršačkom bregu, priređeno je tradicionalno druženje „U susret Grožđebalu“ koje je okupilo rekordan broj posetilaca. U veselom ambijentu i uz zvuke tamburaša, za sve goste ispečeno je i podeljeno više od 2.000 kobasica, dok su vršački vinari za sve posetioce besplatno darovali najbolja vina iz svojih podruma.

Ovogodišnje druženje privuklo je brojne goste iz Rumunije, ali i iz različitih krajeva Srbije, posebno sa juga naše zemlje. Atmosferu su upotpunili i bajkeri, koji su već tradicionalno verni učesnici ovog dogadjaja.

Ovo okupljanje je već postalo tradicija koja najavljuje Groždjebal – najveću manifestaciju našeg grada. Vesela gužva, dobro raspoloženje i duh zajedništva pokazali su da Vršac ume da dočeka goste i da je Groždjebal više od praznika groždja – on je praznik druženja, pesme i vinske radosti.

Domaćin ovogodišnjeg dogadjaja bio je ko drugi nego Sterijin junak Vinko Lozić, koji je po već ustaljenom običaju, uz čašu vina i stihove Jovana Sterije Popovića, poželeo dobrodošlicu svim prijateljima Vršca.

(Pančevac)