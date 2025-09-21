Grad Vršac: Unapređenje i razvoj dualnog obrazovanja

U Gradskoj kući u Vršcu održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave, direktora srednjih stručnih škola i Privredne komore Srbije, posvećen unapređenju i daljem razvoju sistema dualnog obrazovanja na teritoriji grada.

Domaćini u ime Grada Vršca bili su gradonačelnica Dragana Mitrović, zamenik gradonačelnika Dejan Santrač i član Gradskog veća dr Trajan Kačina. U ime Privredne komore Srbije prisustvovao je Zoran Virić kao koordinator u RPK Južnobanatskog upravnog okruga. U radu su takođe učestvovali i direktori Školskog centra „Nikola Tesla“, Hemijsko-medicinske škole i Poljoprivredne škole Vršac.

Tema sastanka bila je jačanje saradnje između stručnih škola i privrednih subjekata iz Vršca i okoline, sa ciljem stvaranja adekvatnog i kvalifikovanog stručnog kadra. Poseban akcenat stavljen je na obezbeđivanje kvalitetne praktične nastave za učenike i njihovo efikasnije povezivanje sa potencijalnim poslodavcima.

Predstavnici lokalne samouprave i Privredne komore naveli su da će u narednom periodu nastaviti zajednički rad na osnaživanju dualnog obrazovanja, kako bi mladima bio omogućen sigurniji put ka zapošljavanju i uspešnijem profesionalnom razvoju.

(Grad Vršac)