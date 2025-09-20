Grožđebal je zajedništvo, gostoprimstvo i ponos

Vršac je danas grad koji nosi oznake „Najbolje iz Vojvodine“ i „Turistički cvet“, koji nas obavezuju da budemo još bolji domaćini i da svake godine zajedno podižemo ovu manifestaciju na još viši nivo.

Ovaj festival mnogo više je od trodnevnog programa, jer predstavlja simbol zajedništva, gostoprimstva i ponosa na tradiciju i vinogradarstvo, kojima se grad diči., rekla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrovć na prepunom Trgu Svetog Teodora Vršačkog, gde svečano otvoren 67. Grožđebal – jedna od najznačajnijih i najposećenijih manifestacija u Srbiji, koju službeno zovu „Dani berbe grožđa“.

Gradonačelnica Vršca naglasila je da „poseban osećaj biti ovde sa svima koji svojim raspoloženjem i energijom pokazujete koliko Vrščani vole Grožđebal i koliko nam ovaj praznik znači“.

„Najvažniji turistički i privredni događaj u našem gradu čini jedinstvenim upravo zajedništvo, gostoprimstvo i ponos na naš grad i naše vinograde, koji su decenijama bili naša prepoznatljiva obeležja. Ponosna sam što je Vršac postao simbol očuvanja ove tradicije i što je umeo da svoju viševekovnu vinogradarsku baštinu pretvori u manifestaciju koja svake godine napreduje, uvodi nove sadržaje i okuplja desetine hiljada ljudi iz cele Srbije, regiona i sveta.

Vršac je danas grad koji nosi oznake „Najbolje iz Vojvodine“ i „Turistički cvet“, koji nas obavezuju da budemo još bolji domaćini i da svake godine zajedno podižemo ovu manifestaciju na još viši nivo.

„Najvažniji turistički i privredni događaj u našem gradu čini jedinstvenim upravo zajedništvo, gostoprimstvo i ponos na naš grad i naše vinograde, koji su decenijama bili naša prepoznatljiva obeležja. Ponosna sam što je Vršac postao simbol očuvanja ove tradicije i što je umeo da svoju viševekovnu vinogradarsku baštinu pretvori u manifestaciju koja svake godine napreduje, uvodi nove sadržaje i okuplja desetine hiljada ljudi iz cele Srbije, regiona i sveta.

Naš zajednički zadatak je da nastavimo da unapređujemo vinogradarstvo, kao jednu od najznačajnijih privrednih grana našeg kraja, a da Grožđebal zauvek bude mesto gde se ta tradicija slavi i čuva“, rekla je gradonačelnica Mitrović povodom svečanog otvaranja Grožđebala.

„Najvažniji turistički i privredni događaj u našem gradu čini jedinstvenim upravo zajedništvo, gostoprimstvo i ponos na naš grad i naše vinograde, koji su decenijama bili naša prepoznatljiva obeležja. Ponosna sam što je Vršac postao simbol očuvanja ove tradicije i što je umeo da svoju viševekovnu vinogradarsku baštinu pretvori u manifestaciju koja svake godine napreduje, uvodi nove sadržaje i okuplja desetine hiljada ljudi iz cele Srbije, regiona i sveta.,

Naš zajednički zadatak je da nastavimo da unapređujemo vinogradarstvo, kao jednu od najznačajnijih privrednih grana našeg kraja, a da Grožđebal zauvek bude mesto gde se ta tradicija slavi i čuva“, rekla je gradonačelnica Mitrović povodom svečanog otvaranja Grožđebala.

Gradonačelnica Dragana Mitrović, zajedno sa direktorkom Turističke organizacije Aleksandrom Daskalovim, posetila je Vinski trg, koji predstavlja najznačajniji novitet ovogodišnje manifestacije.

Na Vinskom trgu, vinari su izrazili zadovoljstvo organizacijom i velikom posetom, što pokazuje da Vrščani ovu manifestaciju doživljavaju kao najznačajniji praznik u godini, u čijem je središtu očuvanje tradicije i promocija grada, kao prestonice vina i dobrog druženja.Gradonačelnica je potom priredila svečani prijem za brojne goste iz zemlje i inostranstva.

Manifestaciji su prisustvovali predstavnici pobratimskih gradova Helvecija iz Mađarske i Krive Palanke iz Severne Makedonije, gosti iz susedne Rumunije i Republike Srpske, kao i Turistička organizacija Žabljaka iz Crne Gore.Prijemu su se odazvali i brojni privrednici, predstavnici javnih ustanova, zdravstva, obrazovanja i kulture našeg grada i Južnobanatskog okruga, što potvrđuje značaj i prepoznatljivost Grožđebala kao najveće manifestacije u regionu.

Posle svečanog koktela, za sve goste i sugrađane, na Trgu Svetog Teodora Vršačkog, uz koncert i vatromet, upriličeno je zvanično otvaranje ovogodišnjeg Grožđebala.

(Pančevac)