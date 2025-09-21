Proslavljeno osam vekova manastira Mesić: Čuvajmo svoje svetinje, jer će i one čuvati nas

Manastir Mesić kod Vršca, obeležava veliki jubilej, 800 godina postojanja. Ova znamenita svetinja, jedna od najznačajnijih duhovnih i kulturnih tačaka u Banatu, mesto je sabranja vernika iz celog regiona.

Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu liturgiju. Njegova beseda po čitanju jevanđeljskog začala ostaće zabeležena kao još jedan dirljiv primer očinskog poziva rodu.

U ime Grada Vršca, proslavi su prisustvovali gradonačelnica Dragana Mitrović, zamenik gradonačelnice Dejan Santrač, član Gradskog veća Slaviša Maksimović, direktor Turističke organizacije Aleksandar Daskalov i direktor JKP Drugi oktobar Miloš Salapura. srpskom da se ugleda na svoje svete pretke, koji su pre osam vekova potvrdili svoje opredeljenje za zakon Božji, zakon jevanđeljski, zakon ljubavi prema Bogu i prema bližnjem:

– Neka zakon Božji bude temelj našeg postojanja, neka Jevanđelje Hristovo i reč ljubavi bude naš temelj i osnova na kojoj živimo i na kojoj razvijamo sva druga pravila i sve druge zakone. O tome, braćo i sestre, svedoči ova svetinja. Osam vekova na ovom mestu postoji i upravo po blagoslovu Svetog Save – kada je podignuta ova svetinja i kada je ovde došao monah sa Svete Gore da upravlja njom – od tada i na ovim prostorima, kao i svugde gde god se nalazimo, zakon Hristov jeste zakon po kojim živimo – reko je , izemđu ostalog, patrijarh i dodao da „već osam vekova ova svetinja ovde stoji i svedoči da smo mi, Srbi, pravoslavni hrišćani. Ova svetinja svedoči da smo se opredelili za zakon Božji, a ne za život po zakonu ljudskom“.

Podsećajući da pod kapom nebeskom postoje samo dva zakona po kojima se može upravljati život svakog pojedinca, ali i život jednog naroda, Svetejši Patrijarh je kazao da je zakon ljudski relativan i prolazan, da se tiče interesa pojedinaca ili grupa, da ne misli o celini uvek i na svakom mestu, a samim tim da ne donosi dobro uvek svakom i na svakom mestu.

Na kraju očinske pouke, Patrijarh je zaključio: – Zato, braćo i sestre, naše je da slavimo ime Hristovo, da radimo svoj posao, da idemo svojim putem i da se ne osvrćemo na to šta će drugi reći, da se ne osvrćemo na to šta će nam drugi učiniti, nego da se uvek trudimo da, poštujući reči Jevanđelja, mislimo o tome šta mi drugima činimo, jer sve što činimo – činimo drugima kao bližnjima, ali u isto vreme i pre svega činimo to Hristu. Neka bi Gospod dao se, kao što su se naši preci pre osam vekova ovde sabrali i kroz sva vremena do naših vremena sabirali, mi uvek ovde okupljamo i uvek opredeljujemo za reč Hristovu, za zakon Hristov, za zakon Boga živoga. Neka je slava Njemu, Trojedinom Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Viskopreosvećeni Mitropolit banatski g. Nikanor je uputio reči zahvalnosti Svetejšem Patrijarhu, arhijerejima, predstavnicima državnih i lokalnih vlasti, privrednih i kulturnih ustanova što su učestovali u proslavi velikog jubileja manastira Mesića.

„Za vreme moje službe u Eparhiji banatskoj osetio sam koliko je našem srpskom narodu – ali i bratskom rumunskom i drugim narodima na ovom području – važna i značajna ova svetinja. Koliko do nas stoji mi je čuvamo ne samo radi svetih predaka, koji su veru našu s kolena na koleno prenosili i ovu svetinju sačuvali, nego i da je u punom sjaju predamo našim potomcima. Svima koji pomažu i brinu o manastiru Mesiću veliko hvala, a najpre Bogu, Svetome Savi, Majci Božjoj koja čuva naš manastir i Svetom Jovanu Proroku i Preteči kome je posvećen naš sveti manastir. Čuvajmo svoje svetinje, jer će i one čuvati nas.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović rekla je da manastir Mesić nije samo svetinja – on je simbol trajanja, duhovne snage i identiteta našeg naroda. Za nas u Vršcu on predstavlja živu vezu sa korenima, ali i putokaz ka budućnosti.

„Mitropoliji banatskoj, sestrinstvu manastira Mesić i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, od srca čestitam osam vekova postojanja ove svetinje, sa željom da još vekovima okuplja buduće generacije, snaži i čuva veru, tradiciju i jedinstvo srpskog naroda“ navela je Mitrović.

Potom su uručena visoka crkvena priznanja dobrotvorima manastira. Svečana akademija je započela zanimljivim izlaganjem đakona dr Ivice Čairovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, o burnoj istoriji mesićke svetinje. Usledili su nastupi Kulturno-umetničkog društva Laza Nančić i muzičke grupe Zlatnik. Proslava velikog jubileja završena je velikim crkveno-narodnim saborom u porti drevnog manastira.

