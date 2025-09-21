Proslavljeno osam vekova manastira Mesić: Čuvajmo svoje svetinje, jer će i one čuvati nas
Manastir Mesić kod Vršca, obeležava veliki jubilej, 800 godina postojanja. Ova znamenita svetinja, jedna od najznačajnijih duhovnih i kulturnih tačaka u Banatu, mesto je sabranja vernika iz celog regiona.
Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu liturgiju. Njegova beseda po čitanju jevanđeljskog začala ostaće zabeležena kao još jedan dirljiv primer očinskog poziva rodu.
– Neka zakon Božji bude temelj našeg postojanja, neka Jevanđelje Hristovo i reč ljubavi bude naš temelj i osnova na kojoj živimo i na kojoj razvijamo sva druga pravila i sve druge zakone. O tome, braćo i sestre, svedoči ova svetinja. Osam vekova na ovom mestu postoji i upravo po blagoslovu Svetog Save – kada je podignuta ova svetinja i kada je ovde došao monah sa Svete Gore da upravlja njom – od tada i na ovim prostorima, kao i svugde gde god se nalazimo, zakon Hristov jeste zakon po kojim živimo – reko je , izemđu ostalog, patrijarh i dodao da „već osam vekova ova svetinja ovde stoji i svedoči da smo mi, Srbi, pravoslavni hrišćani. Ova svetinja svedoči da smo se opredelili za zakon Božji, a ne za život po zakonu ljudskom“.
Podsećajući da pod kapom nebeskom postoje samo dva zakona po kojima se može upravljati život svakog pojedinca, ali i život jednog naroda, Svetejši Patrijarh je kazao da je zakon ljudski relativan i prolazan, da se tiče interesa pojedinaca ili grupa, da ne misli o celini uvek i na svakom mestu, a samim tim da ne donosi dobro uvek svakom i na svakom mestu.
Na kraju očinske pouke, Patrijarh je zaključio:
– Zato, braćo i sestre, naše je da slavimo ime Hristovo, da radimo svoj posao, da idemo svojim putem i da se ne osvrćemo na to šta će drugi reći, da se ne osvrćemo na to šta će nam drugi učiniti, nego da se uvek trudimo da, poštujući reči Jevanđelja, mislimo o tome šta mi drugima činimo, jer sve što činimo – činimo drugima kao bližnjima, ali u isto vreme i pre svega činimo to Hristu. Neka bi Gospod dao se, kao što su se naši preci pre osam vekova ovde sabrali i kroz sva vremena do naših vremena sabirali, mi uvek ovde okupljamo i uvek opredeljujemo za reč Hristovu, za zakon Hristov, za zakon Boga živoga. Neka je slava Njemu, Trojedinom Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Viskopreosvećeni Mitropolit banatski g. Nikanor je uputio reči zahvalnosti Svetejšem Patrijarhu, arhijerejima, predstavnicima državnih i lokalnih vlasti, privrednih i kulturnih ustanova što su učestovali u proslavi velikog jubileja manastira Mesića.
Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović rekla je da manastir Mesić nije samo svetinja – on je simbol trajanja, duhovne snage i identiteta našeg naroda. Za nas u Vršcu on predstavlja živu vezu sa korenima, ali i putokaz ka budućnosti.
„Mitropoliji banatskoj, sestrinstvu manastira Mesić i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, od srca čestitam osam vekova postojanja ove svetinje, sa željom da još vekovima okuplja buduće generacije, snaži i čuva veru, tradiciju i jedinstvo srpskog naroda“ navela je Mitrović.
Potom su uručena visoka crkvena priznanja dobrotvorima manastira. Svečana akademija je započela zanimljivim izlaganjem đakona dr Ivice Čairovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, o burnoj istoriji mesićke svetinje. Usledili su nastupi Kulturno-umetničkog društva Laza Nančić i muzičke grupe Zlatnik. Proslava velikog jubileja završena je velikim crkveno-narodnim saborom u porti drevnog manastira.
