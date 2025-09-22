Južni Banat

Sefkerin: Polaganje venaca i odavanje pošte palim borcima

14:59

22.09.2025

Foto: Opština Opovo

Predstavnici lokalne samouprave i Mesne zajednice Sefkerin položili su vence i odali poštu rodoljubima koji su svoje živote izgubili u Drugom svetskom ratu.

Bitka se odigrala 21. septembra 1944. godine u sefkerinskom ataru, između južnobanatskog partizanskog odreda i nemačih okupacionih snaga.

(Pančevac)

