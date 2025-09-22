Padina: ,,Lovci’’ skuvali najbolji pasulj

Ukupno se takmičilo 12 ekipa, koje su demonstrirale svoje kulinarske veštine u kuvanju tradicionalnog pasulja.

I ove godine, Padina je bila je domaćin jedinstvene gastronomske manifestacije — druge po redu Pasuljijade.

Organizator je bio Fudbalski klub Dolina. Pored arome ukusnih jela, posetioci su mogli da dožive i bogat prateći program. Manifestacija već postaje lepa tradicija, kojoj se raduju ne samo meštani, već i gosti iz okoline, prenosi RTV Kovačica.

Ukupno se takmičilo 12 ekipa, koje su demonstrirale svoje kulinarske veštine u kuvanju tradicionalnog pasulja. Prema oceni žirija, najbolje umeće u kuvanju pasulja pokazala je ekipa „Lovci“, čiji je pasulj poneo titulu najboljeg.

Ovoga puta, u okviru ovog jedinstvenog gastronomskog događaja, posetioci su mogli da učestvuju i u brojnim zabavnim disciplinama, od potezanja konopca, skakanja u džaku i limbo plesa, do popularnog takmičenja u ispijanju piva.

(Pančevac)