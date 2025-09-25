Kovačica: Još jedna seoska kuća sa okućnicom ide u ruke mladom čoveku

Još jedna seoska kuća sa okućnicom ide u ruke mladom čoveku – podrška Opštine Kovačica i Ministarstva za brigu o selu.

Na mladima će ostati sve(t) utisak je nakon još jednog ciklusa dodele sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom. Veliki broj mladih pojedinaca i porodica sa decom prisustvovao je potpisivanju trojnih ugovora za ostvarivanje prava na sredstva za kupovinu kuće sa okućnicom. Između ostalih, tu je bio i Dejan Ćosić, mlad čovek iz Crepaje koji svoju budućnost vidi na selu.

U ime Opštine Kovačica, zamenik predsednika opštine Miroslav Tomaš potpisao je trojni ugovor u prostorijama Ministarstva za brigu o selu, u Palati Srbija. Pravo na ovu meru ostvario je Dejan Ćosić iz Crepaje, koji je kao pojedinac učestvovao na konkursu Ministarstva za brigu o selu i dobio bespovratna sredstva u iznosu od 10.000 evra.

Ministarstvo je najavilo novi krug konkursa, a tim povodom zamenik predsednika opštine Miroslav Tomaš pozvao je sve zainteresovane – pojedince, porodice i samohrane roditelje – da prate konkurse.

On je naglasio da je Opština Kovačica tu da pruži svu neophodnu pomoć i podršku, kao i da učestvuje u celom procesu u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima.

Na kraju, Tomaš je čestitao Dejanu Ćosiću i poželeo mu srećno useljenje!

(Pančevac)