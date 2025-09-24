Bela Crkva obeležava Svetski dan turizma

Turistička organizacija opštine Bela Crkva obeležiće 27. septembar Svetski dan turizma kroz edukativni štand ispred prostorija Turističkog info centra u glavnoj ulici.

Naši sugrađani moći će da razgovaraju sa predstavnicima iz oblasti turizma o radu Turističke organizacije kao i o temama vezanim za kategorizaciju ugostiteljskih objekata. Želimo da na ovaj način na jednom mestu povežemo sve aktere iz oblasti turizma i time doprinesemo boljoj saradnji i razvoju turističke ponude našeg mesta.

„Svetski dan turizma obeležava se svake godine 27. septembra širom sveta sa ciljem podizanja svesti o značaju turizma za društveni, kulturni, politički i ekonomski razvoj. Svetski dan turizma podseća nas na značaj putovanja i otkrivanja novih destinacija, ali i na odgovornost koju svi imamo prema prirodi i zajednicama koje posećujemo“ – poručuju iz Turističke organizacije opštine Bela Crkva.

(Pančevac/BCinfo)